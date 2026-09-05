רשימת יש עתיד ( יש עתיד )

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד פרסם הערב (מוצאי שבת) את רשימת המפלגה לכנסת הבאה, שאמורה להשתלב ברשימת ביחד המשותפת עם נפתלי בנט. לפיד ציין כי נציגי יש עתיד צפויים להוות כ-40% מהרשימה המשותפת, כאשר סדר השיבוץ הסופי צפוי להתפרסם מחר וביום שלישי ייסגרו הרשימות.

לפיד הציג את הרשימה כחלק ממה שכינה "בנייה מחדש" וחילופי דורות במפלגה. "אם אנחנו רוצים לתקן את המדינה, אין דרך טובה יותר מאשר לתת כוח לאנשים האלה", כתב. "הם מנוסים, הם קשוחים, הם יודעים לעבוד, הם אנשי ביצוע". העשירייה הראשונה: מי נמצא ברשימה במקום הראשון ברשימה ישוב כמובן יאיר לפיד עצמו, לשעבר ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, שר החוץ ושר האוצר. במקום השני תמוקם מירב בן ארי, חברת כנסת זה תשע שנים ולשעבר יו"ר הוועדה לביטחון הפנים, שריכזה בכנסת האחרונה את עבודת סיעות האופוזיציה. במקום השלישי ישובץ נעם תיבון, אלוף במילואים ולשעבר מפקד הגיס הצפוני ומפקד אוגדת יהודה ושומרון. תיבון, שזו התמודדותו הראשונה לכנסת ברשימת יש עתיד, הגיע ב-7 באוקטובר לעוטף עזה והשתתף בלחימה באזור נחל עוז.

מירב בן ארי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

במקום הרביעי תמוקם מירב כהן, לשעבר השרה לשוויון חברתי וחברת כנסת זה כשבע שנים, שכיהנה בכנסת האחרונה כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה. במקום החמישי ישובץ רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר כנסת זה כשבע שנים.

במקום השישי נמצא נאור שירי, חבר ועדת הכספים והוועדה לביטחון לאומי ולשעבר סגן ראש עיריית הוד השרון. שירי היה מעורב בכנסת האחרונה במאבקים סביב העברות תקציביות ובחקיקה למען משפחות משרתי המילואים.

במקום השביעי ישובץ ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים ובעל רקע בתחום הכלכלה והמיסוי, שעסק בכנסת בין היתר בסוגיות תקציב, מילואים וקליטת עלייה. במקום השמיני יופיע יוראי להב הרצנו, חבר כנסת זה כשבע שנים שכיהן בין היתר כיו"ר השדולה הסביבתית והשדולה הגאה.

יאיר לפיד ( (צילום: חיים גולדברג / פלאש90) )

במקום התשיעי תמוקם יסמין סאקס-פרידמן, חברת כנסת מבאר שבע ולשעבר חברת מועצת העיר, שפעלה בכנסת בנושאי רווחה, דיור ציבורי וזכויות בעלי חיים. העשירייה תיסגר עם נטע אטיאס, מנהלת סיעת יש עתיד בעשור האחרון שפעלה לאורך השנים בריכוז עבודת הסיעה בקואליציה ובאופוזיציה. אטיאס, תושבת אשקלון, תתמודד לראשונה לכנסת.

ברקע: גל עזיבות חסר תקדים

פרסום הרשימה מגיע לאחר גל עזיבות חסר תקדים שפקד את המפלגה בשבועות האחרונים. בין הפורשים הבולטים ניתן למצוא את השרה לשעבר קארין אלהרר שהודיעה על סיום דרכה במפלגה לאחר 14 שנים, לצד מייסדי הסיעה הוותיקים מאיר כהן ומיקי לוי שהחליטו שלא להתמודד שוב ברשימה לכנסת.

במקביל, חברי הכנסת אלעזר שטרן ויואב סגלוביץ' בחרו להמשיך את דרכם הפוליטית במסגרות חדשות. הטלטלה במפלגה עוררה ביקורת חריפה מצד יריבים פוליטיים, אך גם הגנה נחרצת מצד נאמני לפיד.

חברת הכנסת מירב בן ארי יצאה להגנת המפלגה והעומד בראשה במתקפה חריפה נגד כלי התקשורת והקואליציה. "דור המייסדים של יש עתיד קיבל החלטה אמיצה", כתבה. "חברי כנסת מצטיינים שהיו בתפקידים רבים החליטו שהגיע הזמן לרענן את השורות. הם עשו זאת בלב כבד אך שלם, בשבילנו, כי הבינו את גודל השעה".

בן ארי תקפה בחריפות את חברי הקואליציה והשוותה אותם לנבחרי הציבור של מפלגתה. "יש בכנסת הזו חברי כנסת שיושבים שנים, סוגרים דילים ומשתעבדים למנהיג, רק לא לצאת לחיים האמיתיים. השררה הפכה אותם לחדלי אישים – איפה הם ואיפה הח"כים שלנו?".

גם חבר הכנסת ולדימיר בליאק התייחס לגל העזיבות במפלגה ולתגובות השמחות לאיד במחנה הימין. "זה שבוע מורכב ל'יש עתיד', לנו כחברי הכנסת של 'יש עתיד', לפעילים ולתומכים", כתב. "אנחנו קבוצה, אנחנו חברים, אנחנו משפחה - ולכן כל פרידה היא חץ בלב. אבל זה בדיוק מה שמבדיל אותנו ומייחד אותנו".

סדר השיבוץ הסופי של רשימת ביחד המשותפת צפוי להתפרסם מחר, כאשר ביום שלישי ייסגרו הרשימות לכנסת הבאה. עדכונים נוספים בהמשך.