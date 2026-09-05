טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע היום (שבת) כי כוחות אמריקניים תקפו שלוש מכליות נפט איראניות, לאחר ששיגורי טילים בליסטיים של משמרות המהפכה האיראניות כוונו לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני באזור מצרי הורמוז. על פי הודעת הצבא האמריקני, נושאת המטוסים והמשחתת הצליחו לחמוק מהתקיפות, ולא נרשמו נפגעים בקרב הכוחות.

בהודעה מפיקוד המרכז נטען כי שלוש המכליות שהותקפו משתייכות לרשת המשמשת את משמרות המהפכה למימון פעילותם ופעילות של שלוחות איראניות באזור. מפקד פיקוד המרכז, האדמירל בראד קופר, הזהיר כי ארצות הברית תגבה מאיראן "מחיר כלכלי גבוה יותר" על תקיפות נגד כוחותיה. שינוי במדיניות האמריקנית התקיפה מגיעה על רקע החרפת העימות הימי בין וושינגטון לטהראן. לאחרונה דווח על שינוי במדיניות האמריקנית מול איראן, שכונה "מכלית תמורת מכלית" - תקיפת מכליות איראניות כפעולת תגמול, ולא רק כחלק מאכיפת המצור הימי. במקביל, התנועה במצר הורמוז נותרה מצומצמת משמעותית על רקע הלחימה והמצור האמריקני על יצוא הנפט האיראני. הבוקר נשמעו פיצוצים באזור האי ח'ארג, מרכז מרכזי של תעשיית הנפט האיראנית. באיראן טענו כי ארצות הברית תקפה סמוך לעיר ח'ארג מכלית קטנה. לפי הדיווחים האיראניים, לא היו נפגעים בתקיפה.

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

טראמפ: "יש לנו מספיק תחמושת"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר השבוע כי לצבא האמריקני יש מספיק תחמושת להמשך התקיפות והמלחמה באיראן במידת הצורך. "יש לנו כמויות כמעט בלתי מוגבלות של תחמושת ברמה בינונית עד גבוהה, הרבה יותר ממה שנוכל אי פעם להשתמש במלחמה הזו", כתב ברשת Truth Social. "בנוסף, אנחנו מייצרים תחמושת ברמה שלא נראתה מעולם".

סגן הנשיא ג'יי די ואנס קרא השבוע לאיראן להפסיק את התקיפות על ספינות במיצרי הורמוז, כשבדבריו הבהיר כי המו"מ לא יתחדש כל עוד המתקפות על נתיב הסחר הבינלאומי נמשכות. "הנשיא טראמפ היה ברור מאד: אנחנו לא מדברים איתם כרגע, ולא נדבר איתם עד שהם יפסיקו לירות לעבר ספינות מסחריות", מסר ואנס.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ( Marc Israel Sellem/POOL )

מגבלת זמן משפטית

על פי דיווח מוקדם יותר השבוע, הסמכות הצבאית העצמאית של הממשל האמריקני לפעול מול איראן מגיעה לקיצה. לפי התיקון לחוק פתיחת המלחמה שנחקק ב-1970, הנשיא רשאי להוביל מהלכים צבאיים ללא אישור פרלמנטרי במשך 60 יום בלבד. תקופה זו צפויה להסתיים ביום רביעי הקרוב, ה-9 בחודש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר השבוע בהרמת כוסית לראש השנה כי הפלת המשטר באיראן "בהישג יד". "המשטר הזה כרגע מקרטע. הוא חלש מאי פעם. הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע במשימה העיקרית שעומדת לפנינו, ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. כלומר, להפיל את המשטר הזה", אמר.