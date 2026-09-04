אירופה מתחברת מחדש: הרכבת שנעלמה לפני עשרות שנים חזר לפעול

אחרי כמעט ארבעה עשורים שבהם לא פעל שירות רכבות נוסעים סדיר מעבר לגבול בין פינלנד לשוודיה, בחודש שעבר נרשם רגע היסטורי בצפון אירופה: רכבת נוסעים פינית חצתה את הגבול ונכנסה לתחנת הפארנדה שבשוודיה.

השירות החדש החל לפעול באוגוסט האחרון (2026), אז הגיעה רכבת InterCity של חברת VR הפינית לתחנת הפארנדה בשעה 5:45 בבוקר לפי שעון שוודיה. בכך חודשה תנועת רכבות הנוסעים הבינלאומית באזור, שהופסקה בשנת 1988.

הקו מחבר את העיר אואולו שבצפון פינלנד, דרך טורניו שעל הגבול, עם הפארנדה שבשוודיה. לפי חברת VR, מופעלות לאורך הקו 28 נסיעות בשבוע, ובפועל מדובר בשתי נסיעות הלוך ושוב מדי יום.

אחת הבעיות המרכזיות בפרויקט הייתה העובדה שמסילות הרכבת בשתי המדינות אינן באותו רוחב. פינלנד משתמשת במסילה ברוחב 1,524 מ"מ, השונה מזו הנהוגה בשוודיה. הפתרון שנבחר אינו מאפשר לרכבת אחת להמשיך ישירות עמוק לתוך שוודיה, ולכן בהפארנדה הוקם רציף חדש באורך 160 מטר המותאם למסילה הפינית. נוסעים המבקשים להמשיך לתוך שוודיה מחליפים שם לרכבת שוודית.

לצורך חידוש השירות חושמל קטע המסילה שבין לאורילה שבפינלנד להפארנדה, ובוצעו התאמות גם בגשר הרכבת החוצה את נהר טורנה שבין המדינות. העבודות החלו באביב 2024 והסתיימו לקראת סוף אותה שנה, כחלק מפרויקט משותף לשוודיה ולפינלנד שקיבל גם מימון מהאיחוד האירופי.

לחידוש הקו יש משמעות רחבה בהרבה מחיבור מקומי בין שתי ערי גבול. נוסעים המגיעים מפינלנד יכולים להמשיך מהפארנדה ברכבות שוודיות לכיוון לולאו ובודן, ומשם דרומה עד שטוקהולם. בכיוון ההפוך אפשר להמשיך מהקו החדש באמצעות רשת הרכבות הפינית עד הלסינקי. כך נוצר מחדש רצף תחבורתי המאפשר, באמצעות החלפת רכבות, לנסוע ברכבת מפינלנד דרך שוודיה ולהמשיך הלאה לחלקים נוספים של אירופה.

הרשויות בשתי המדינות מקוות שהקו יסייע לא רק לתיירים אלא גם לסטודנטים, עובדים ותושבי אזורי הגבול. לדברי הגורמים המעורבים בפרויקט, החיבור צפוי לעודד מסחר, תיירות ושיתוף פעולה בין האזורים המרוחקים יחסית בצפון שתי המדינות. חשמול הקו צפוי לשפר גם את תנועת רכבות המטען בין פינלנד לשוודיה.

והשירות צפוי להשתפר עוד יותר. כיום לוחות הזמנים של הרכבות הפיניות והשבדיות אינם מתואמים באופן מלא, בין היתר משום שההחלטה הסופית על הפעלת השירות התקבלה לאחר שלוחות הזמנים בשוודיה כבר נקבעו. בחברת VR מעריכים כי עם כניסת לוח הזמנים החדש בדצמבר יהיו לנוסעים אפשרויות נוחות יותר להחליף בין הרכבות משני צדי הגבול.

החזרה למסילה הייתה גם אירוע סמלי עבור תושבי האזור. למרות השעה המוקדמת, תושבים רבים הגיעו לתחנות ביום פתיחת הקו כדי לקבל את פני הרכבת הראשונה, כשדגלי פינלנד ושוודיה התנופפו לצד המסילה. אחרי 38 שנה, הגבול הצפוני בין שתי המדינות שוב הפך למקום שרכבת נוסעים יכולה פשוט לחצות.