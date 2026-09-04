אלירז שדה מזהיר: זה עלול לעלות לו בעוד 4 שנים בחוץ

אלירז שדה ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

מגיש ערוץ 15 אלירז שדה התייחס היום (שישי) למגעים לאיחוד אפשרי בין מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר לבין המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, ושלח מסר לזליכה לקראת המשא ומתן בין הצדדים.

שדה כתב: "זליכה חייב לבוא צנוע מאוד למו״מ מול וינטר - עודף שרירים יעלו במחיר של עוד 4 שנים בחוץ ואולי סוף החלום". דבריו של שדה מגיעים על רקע הדיווח בישראל היום כי שתי המפלגות מנהלות מגעים לאיחוד אפשרי. במקביל, וינטר הודיע כי ימסור הערב הצהרה באצטדיון בלומפילד. וינטר, שבחלק מהסקרים מתקשה לעבור את אחוז החסימה, נתון ללחץ כבד מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והשותפים לגוש הימין להתאחד. עם זאת, וינטר עצמו אינו מעוניין לחבור לפוליטיקאים מכהנים.

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בסביבתו של זליכה התייחסו למגעים ואמרו: "יש מגעים עם כולם. נכון לעכשיו התבקשנו מכל המפלגות לשמור על דיסקרטיות. ברגע שתהיה התקדמות משמעותית עם מי המפלגות, אנחנו נדווח. אנחנו חוזרים על עמדת המפלגה הכלכלית שפועלת בכל הכוח לאיחודים".

המגעים מגיעים לאחר שבתחילת השבוע דווח כי בסביבת זליכה הכחישו שמתקיים משא ומתן ממשי עם מפלגות אחרות. באותו פרסום נטען כי זליכה ניסה במשך כחודש ליצור קשר עם וינטר באמצעות שיחות, הודעות ושליחים, אך לדבריהם וינטר לא השיב לו.

כעת, על רקע המגעים בין הצדדים, שדה מזהיר את זליכה מפני הצבת דרישות שעלולות להקשות על האפשרות להגיע להסכמות. לדבריו, המחיר במקרה של כישלון עלול להיות משמעותי מבחינתו: "עוד 4 שנים בחוץ ואולי סוף החלום".