מחתולת רחוב חולה למנהלת התחנה: הסיפור שמסעיר את יפן

לפני פחות משנה היא הייתה חתולת רחוב במצב קשה, והיום היא כבר נושאת בתואר שלא רבים מבני האדם זוכים לו: מנהלת תחנת רכבת.

הסיפור יוצא הדופן מגיע מהעיר צ'ושי שביפן, עיר נמל הממוקמת לא הרחק מטוקיו. באוקטובר האחרון הבחינו עובדי חברת הרכבות המקומית בחתולה משוטטת באזור התחנה. היא הייתה רזה מאוד, חולה, ועיניה היו סגורות כמעט לחלוטין. העובדים החליטו לא להשאיר אותה לגורלה, לקחו אותה תחת חסותם וטיפלו בה עד שהתאוששה.

אחרי שהבריאה, התברר כי החתולה, שקיבלה את השם נקאנו-סאן, לא מתכוונת לעזוב את סביבת התחנה. בחודש ינואר היא כבר קיבלה באופן סמלי את תפקיד "המתלמדת", ובחודש יולי הגיעה הקידום הגדול: נקאנו-סאן הוכרזה כמנהלת התחנה וזכתה בכובע רשמי ובמדליון שהוצמד לקולר שלה.

בחברת הרכבות מתייחסים כמובן לתואר בחיוך. בין "כישוריה המקצועיים" של המנהלת החדשה נכללים, לפי פרסומים ביפן, דחיפת עכברי מחשב מהשולחן ושינה על מסמכים משרדיים. אלא שמאחורי הבדיחה עומדת גם אסטרטגיה שיווקית רצינית.

נקאנו-סאן הפכה במהירות לקמע של חברת Choshi Electric Railway, והופעת הבכורה שלה כמנהלת התחנה בתחנת Nakanocho משכה כלי תקשורת ועיתונאים רבים שבאו לראות את בעלת התפקיד החדשה. החברה מקווה שהחתולה תעזור למשוך מבקרים נוספים לאזור, שנאבק על תשומת לב התיירים למרות המקדשים ההיסטוריים, המגדלורים וקו החוף שבו.

והרעיון בהחלט אינו חדש ביפן. בשנת 2007 הפכה החתולה המפורסמת טאמה למנהלת תחנת Kishi שבמחוז וואקאיאמה, במה שנחשב למינוי הראשון מסוגו במדינה. הפרסום שסביב טאמה הוביל באותו חודש לעלייה של כ-17% במספר הנוסעים לעומת התקופה המקבילה שנה קודם לכן. מחקר אף העריך כי הפרסום שסביבה תרם כ-1.1 מיליארד ין לכלכלה המקומית.

טאמה מתה בשנת 2015 ולאחר מכן המשיכו חתולות נוספות את המסורת. כיום משמשת יונטאמה כמנהלת תחנת Kishi, לאחר שקודמתה ניטאמה מתה בנובמבר האחרון.

כעת מקווים בצ'ושי שנקאנו-סאן תצליח לשחזר לפחות חלק מאותו קסם.