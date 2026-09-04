לאור הסקרים: גלעד ארדן הודיע על פרישה מהבחירות

גלעד ארדן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן, הודיע היום (שישי) כי מפלגתו לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר כחודש של קמפיין, בעקבות התמיכה במפלגה ואחרי שניסיונות לחיבורים עם מפלגות נוספות לא התממשו.

"לאורך כל חיי שירתתי את עם ישראל ואת מדינת ישראל. מתוך תחושת שליחות זו, הקמתי לפני מספר שבועות את מפלגת 'האחדות', כיוון שאני מאמין שישראל זקוקה לממשלה ציונית רחבה שתוכל להעביר חוק גיוס אמיתי ותפתור מחלוקות", מסר ארדן. לדבריו, לאחר כחודש של פעילות הוא הגיע למסקנה כי סדר העדיפויות של הציבור שונה מזה שעליו התבססה הקמת המפלגה. "המציאות מראה כי בבחירות הקרובות, רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל, הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים".

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ארדן התייחס גם למצבה של המפלגה ולסיכוייה לעבור את אחוז החסימה: "למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת 'האחדות' שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות אינן מתממשות".

בעקבות זאת הודיע ארדן: "לכן החלטתי שמפלגת 'האחדות' לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה". הוא הוסיף כי מבחינתו, ההחלטה נועדה למנוע מצב שבו קולות תומכי המפלגה לא ישפיעו על תוצאות הבחירות.

בהמשך הודה ארדן לשותפיו בהנהגת המפלגה, יולי אדלשטיין, עליזה בלוך, אורן סמדג'ה וחזי נחמה, וכן לפעילים ולתומכים שליוו את הקמתה.

לסיום הבהיר ארדן כי פרישת המפלגה מהמרוץ אינה מסמנת את סיום פעילותו הציבורית: "אני מסיר היום את מועמדות מפלגת 'האחדות', אך לא את מחויבותי הציבורית ואת דרכי כשליח ציבור. אמשיך לפעול בכל דרך שאוכל למען העם, למען חיילי צה"ל ולמען עתיד טוב יותר בישראל".