אחרי 20 שנה של היעלמות: הציפור מהנדירות בעולם תועדה שוב

הציפור בגן החיות במיאמי ( צילום: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com )

אחת הציפורים הנדירות ביותר בפיליפינים, שנעדרה כמעט לחלוטין מעיני החוקרים במשך כ-20 שנה, תועדה מחדש בטבע. מדובר ביונת מינדורו "הלב המדמם" (Mindoro bleeding-heart), ששמה המדעי Gallicolumba platenae, מין המצוי בסכנת הכחדה חמורה וחי באופן טבעי רק באי מינדורו.

התמונה צולמה באמצעות מצלמת שטח שהוצבה ביערות מינדורו. אלא שההפתעה לא הייתה רק בעצם הופעתה של הציפור. היא תועדה בגובה של יותר מ-900 מטרים מעל פני הים, גבוה מהאזורים שבהם נוכחותה הייתה מוכרת ומתועדת בעבר. החוקרים סבורים כי הממצא עשוי להרחיב את ההבנה לגבי האזורים שבהם המין מסוגל לשרוד. היונה קיבלה את שמה בזכות הכתם האדום-כתום הבולט במרכז החזה הלבן שלה, שנראה כמעט כמו פצע מדמם. צבעי הירוק הססגוני באזור הראש והצוואר, לצד הגוונים החומים והכחלחלים בגופה, מאפשרים לזהות אותה ולהבדיל בינה לבין מינים אחרים של יוני "לב מדמם" בפיליפינים. שני חוקרי עופות בלתי תלויים שבחנו את התצלום אישרו כי אכן מדובר במין הנדיר. התיעוד נעשה במסגרת תוכנית שימור המובלת בשיתוף הקהילה הילידית איראיה מנגיאן ומרכז Center for Conservation Innovation Philippines. תושבים מקומיים שהשתתפו בסיורים ובהצבת מצלמות השטח מילאו תפקיד מרכזי בגילוי, כחלק ממאמץ מתמשך לעקוב אחר חיות הבר ביערות שנותרו באי.

התיעוד של הציפור ( צילום: enter for Conservation Innovation PH, Inc. )

לפי ארגון Search for Lost Birds, התיעוד הוודאי הקודם של המין כלל צילומים של פרט שנלכד בדצמבר 2005 באזור סבליאן. מאז היו מעט מאוד עדויות מוצקות לנוכחותו, ולכן התצלום החדש נחשב לאישור משמעותי לכך שהמין עדיין מתקיים בטבע.

אלא שלצד ההתרגשות, אנשי השימור מזהירים כי עתידה של הציפור רחוק מלהיות מובטח. היערות של מינדורו נפגעים מכריתת עצים, פגיעה בבתי גידול, ציד ולכידה, והחוקרים קוראים להרחיב את מערך מצלמות השטח, לבצע הערכת אוכלוסייה מקיפה ולהגן על אזורי היער שבהם היא עשויה עדיין לחיות.

במרכז לשימור הגדירו את התמונה החדשה כסימן של תקווה, אך גם כתזכורת לדחיפות שבהגנה על יערות מינדורו. אחרי שני עשורים שבהם אחת הציפורים הנדירות באזור כמעט שלא נראתה, צילום בודד הספיק כדי להוכיח ש"הלב המדמם" של מינדורו עדיין פועם.