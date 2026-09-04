ניסיון מחיקה מההיסטוריה? החותם שמסעיר את הארכאולוגים

ממצא ארכאולוגי קטן שהתגלה במרכז אנטוליה עשוי לפתוח חלון לסיפור של מאבקי כוח שהתרחשו לפני יותר מ-3,000 שנה. במהלך עונת החפירות האחרונה באתר אוּשאקלי הויוק שבטורקיה מצאו ארכאולוגים חותם אבן חיתי נדיר, שעליו הייתה חקוקה בעבר כתובת הירוגליפית ובה שמו של בעל החותם. אלא שבשלב כלשהו מישהו מחק את השם במכוון.

החותם התגלה במהלך עונת החפירות ה-14 של המשלחת הארכאולוגית האיטלקית למרכז אנטוליה, שפעלה באתר בין תחילת מאי לאמצע יולי 2026. המשלחת, בהובלת אוניברסיטת פיזה ובשיתוף מוסדות טורקיים, חוקרת את המקום באופן שיטתי מאז 2013.

מדובר בחותם בצורת כיפה, העשוי ככל הנראה מסטאטיט או המטיט אדום. חלקו העליון מעוטר בדגם גיאומטרי, ואילו על המשטח התחתון מופיע עיטור דמוי גל המקיף אזור עגול. במרכז אותו אזור היה חקוק שמו של בעל החותם בכתב הירוגליפי אנטולי.

הכתב ההירוגליפי האנטולי היה בשימוש באנטוליה ובצפון סוריה בשלהי תקופת הברונזה ובתקופת הברזל, ושימש בעיקר לכתיבת השפה הלווית. כתובות מסוג זה מופיעות על חותמות, טביעות חותם, מונומנטים וסלעים, ולעיתים קרובות היו קשורות לבעלי תפקידים ולאנשים שהחזיקו בסמכות מנהלית או ציבורית.

אלא שכאן הבחינו הארכאולוגים בפרט חריג במיוחד: האזור שבו נכתב השם שויף ונשחק באופן מכוון, בעוד המסגרת הדקורטיבית שסביבו נותרה כמעט ללא פגע. לדברי החוקרים, לא מדובר בבלאי טבעי שהצטבר במהלך אלפי שנים, אלא בפעולה מכוונת של אדם שניסה למחוק את הכתובת.

מכאן עולה האפשרות המסקרנת ביותר של הממצא. ייתכן שלא מדובר רק בניסיון להשחית חפץ, אלא בפעולה שנועדה למחוק את זכרו, מעמדו או סמכותו של האדם ששמו הופיע עליו.

בעולם העתיק, חותם אישי לא היה פריט נוי בלבד. הוא יכול היה לשמש לאישור מסמכים, לסימון רכוש ולזיהוי בעליו, ובמקרים מסוימים היה קשור ישירות למעמדו הציבורי. לכן מחיקת השם ממנו עשויה לשקף שינוי פוליטי, מאבק בין בעלי כוח או ניסיון מכוון לבטל את סמכותו של בעל החותם.

אלא שמי שביצע את המחיקה לא הצליח להשלים את המשימה.

לאחר ניקוי ובדיקה מדוקדקת של החותם גילו החוקרים כי מתחת לשכבת השיוף נותרו סימנים חלשים מהכתובת המקורית. המומחים הצליחו לשחזר ולקרוא את השם שנמחק, אך בשלב זה הם אינם מפרסמים מהו. באוניברסיטת פיזה הודיעו כי זהותו של בעל החותם והמשמעות ההיסטורית של הגילוי יוצגו בפרסום מחקרי נפרד.

העובדה שהשם עדיין לא פורסם הופכת את הממצא למסקרן במיוחד. אם יתברר כי הוא שייך לדמות המוכרת ממקורות חיתיים אחרים, החותם עשוי לספק מידע חדש על בעלי תפקידים, מאבקי כוח או מערכות שלטון באזור.

גם מקום גילויו של החותם מעורר עניין. הוא נמצא בשטח פתוח סמוך למבנה מסתורי המכונה "המבנה המעגלי", שנחקר באתר בשנים האחרונות ושייתכן ששימש לפעילות פולחנית. באזור נמצאו שכבות של אפר, עצמות בעלי חיים וכלי חרס, וחלק מהממצאים עשויים להעיד על טקסים, סעודות או פעולות פולחניות אחרות.