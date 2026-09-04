תמיכה מפתיעה בגוטליב מתוך הליכוד: "אובדן גדול"

חבר הכנסת חנוך מילביצקי התייחס היום (שישי) למעבר של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית, והבהיר כי מבחינתו מדובר באובדן משמעותי למפלגה. לצד זאת, הוא בירך את יו״ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ואיחל הצלחה לגוש הימין כולו.

בפתח דבריו שיבח מילביצקי את גוטליב והדגיש את הערכתו כלפיה: "טלי גוטליב היא חברת כנסת ישרה, נאמנה ואידיאולוגית. אין הרבה כמותה".

מילביצקי ציין גם את הקשר האישי בינו לבין גוטליב, אך הבהיר כי עמדתו בנוגע לעזיבתה אינה נובעת רק מהחברות ביניהם. "טלי היא גם חברה שלי אבל ללא קשר לחברות, המעבר שלה לעוצמה יהודית הוא אבדן גדול לליכוד, מכל הבחינות", כתב.

הדברים של מילביצקי כוללים מצד אחד שבחים ברורים לגוטליב והבעת צער על המעבר שלה, ומצד שני ברכה למפלגה שאליה היא עוברת ולעומד בראשה.

לצד ההתייחסות להשלכות המעבר על הליכוד, מילביצקי בחר לסיים את דבריו במסר חיובי כלפי יו"ר עוצמה יהודית וכלפי המחנה הפוליטי כולו. "ברכות לאיתמר בן גביר ובהצלחה גדולה לגוש הימין כולו", כתב חבר הכנסת.