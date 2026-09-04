מח"ט הנח"ל בביקורת חריפה על התקשורת: "הרוח מבחוץ החלישה"

חטיבת הנח"ל ( חטיבת הנח"ל (צילום: דוצ) )

במהלך מבצע מרכבות גדעון ב׳, עוד לפני עסקת החטופים, נאלץ מח״ט הנח״ל אל"ם מויאל להתמודד לא רק עם הלחימה בשטח, אלא גם עם הקולות שנשמעו מבחוץ. בראיון לynet הוא סיפר על המסרים שהגיעו אל הלוחמים ועל הניסיון של מפקדי החטיבה לחזק אותם ולהזכיר להם את מטרת הפעילות.

"כולם אמרו: 'אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים'", תיאר אל״ם מויאל את התחושות שליוו את המבצע. לדבריו, הפיקוד ניסה למנוע מהמסרים הללו לחדור אל תוך הכוחות: "ניסינו לנתק את הלוחמים מהרוח בחוץ. חזרנו ואמרנו להם כל הזמן: 'אנחנו מחזירים את החטופים'".

מג"ד 932 של הנח"ל בשיפאא (דובר צה"ל) ( מג"ד 932 של הנח"ל בשיפאא (דובר צה"ל) )

מח"ט הנח"ל הדגיש כי לאמירות שנשמעו מחוץ לשדה הקרב הייתה השפעה ממשית על רוח הלוחמים. "אבל הרוח מבחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש", אמר.

בהמשך פירט מויאל את הביטויים שלדבריו ליוו את פעילות החטיבה באותה תקופה. "'דשדוש', זו הייתה המילה. 'אתם מדשדשים', 'סתם עוד מבצע', 'זה לא יעבוד, זה לא ילך', 'כל הזמן להכניס ולהכניס כוחות'".

עוד באותו נושא "בשבילכם, אחים שלנו": לוחמי הנח"ל חיסלו את רוצחי חבריהם חדשות סרוגים

למרות הביקורת והתחושות הקשות שתיאר, מויאל סיפר כי מפקדי החטיבה המשיכו להעביר ללוחמים מסר עקבי בנוגע למטרת המבצע. "אבל אנחנו המשכנו כל הזמן לדחוף את הלוחמים: 'אנחנו מחזירים את החטופים'".

בסיום דבריו קשר מח"ט הנח"ל בין הפעילות הצבאית שבוצעה במהלך המבצע לבין חזרת החטופים במסגרת העסקה. "ובאמת, בין השאר הרבה בגלל הלחץ הצבאי הזה, החטופים חזרו", קבע אל"ם מויאל.