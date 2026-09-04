משה רדמן במתקפה חריפה על הדתיים: "בזים וצוחקים עלינו"

משה רדמן יצא היום (שישי) במתקפה חריפה נגד הציבור הדתי, בעקבות סקר שלדבריו מראה כי רק 8% מהדתיים בישראל מתכננים להצביע למפלגות האופוזיציה. מנגד, לטענתו, 75% מתכננים להצביע למפלגות שאותן הגדיר "מפלגות שמפרקות את מדינת ישראל או שלוחיהן".
"8%, זו כמות הדתיים בישראל שמתכננים להצביע למפלגות האופוזיציה, 8%, במנדטים מדובר בלא יותר ממנדט אחד מקצה לקצה", כתב רדמן. לדבריו, הנתון מלמד כי הניסיונות של המחנה הליברלי לפנות לאורך השנים לציבור הדתי ולימין לא השיגו את מטרתם.
"אם יש הוכחה בועטת לכך שאסטרטגיית הקריצה לימין לא עובדת, זה הסקר הזה", טען. רדמן התייחס לניסיונות לקיים שיח בין המחנות וכתב: "שנים של שולחנות עגולים. שנים של 'אחים אנחנו'. שנים של תנועות ומפלגות, של מנהיגים שהולכים ומתנחמדים".
בהמשך החריף רדמן את דבריו כלפי דתיים שמקיימים שיח עם הציבור החילוני והליברלי, אך ממשיכים להצביע למפלגות הימין.
"מי שמאמין באמת בחיה ותן לחיות לא יכול היה לשבת בשולחנות עם חילונים ליברלים ולחייך אבל אז לבחור במי שחותרים לכפיה. זה תרתי דסתרי", כתב.
רדמן הוסיף ושאל מה המחיר ששילם המחנה שלו על ניסיונות ההתקרבות: "כמה עולה לנו הקריצה האינסופית הזו לאיזה קבוצה קטנה ומדומיינת?".
לדבריו, מדובר בניסיון "לשכנע את מי שלא רוצים להשתכנע, את מי שבזים לנו וצוחקים כל הדרך למלחמת הנצח". רדמן אף טען כי המחיר של המדיניות הזו הוא "פירוק הפרויקט הציוני וקריסתה של ישראל".
בהמשך תקף רדמן את המגמות שלדבריו מתחזקות בציבור ובמערכת הפוליטית: "הקנאות הדתית יוצאת משליטה, הגזענות הפכה להיות בון-טון".
לסיום קרא רדמן למחנה הליברלי להפסיק, לדבריו, לנסות להידמות למחנה שמנגד ולהציג בצורה ברורה יותר את תפיסת עולמו. "המחנה הליברלי לא יכול להיות צל חיוור של המחנה הלאומני", כתב, וקרא לפעול בבתי הספר, במכינות, בתנועות הנוער, בצה"ל, באוניברסיטאות, ברשתות ובמכללות כדי לקדם את עמדות המחנה.
אתם המחנה הבולשביקי ממש לא ליברלי ובטח לא דמוקרטי ,הייתם שולחים אותנו לגולאג לחינוך מחדש. אגב איפה בעולם השמאל הוא נאור, השמאל הוא האנטי בכל דבר טוב ושולח את המתנגדים לסיביר או לגרדום.