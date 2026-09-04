משה רדמן במתקפה חריפה על הדתיים: "בזים וצוחקים עלינו"

משה רדמן יצא היום (שישי) במתקפה חריפה נגד הציבור הדתי, בעקבות סקר שלדבריו מראה כי רק 8% מהדתיים בישראל מתכננים להצביע למפלגות האופוזיציה. מנגד, לטענתו, 75% מתכננים להצביע למפלגות שאותן הגדיר "מפלגות שמפרקות את מדינת ישראל או שלוחיהן".

"8%, זו כמות הדתיים בישראל שמתכננים להצביע למפלגות האופוזיציה, 8%, במנדטים מדובר בלא יותר ממנדט אחד מקצה לקצה", כתב רדמן. לדבריו, הנתון מלמד כי הניסיונות של המחנה הליברלי לפנות לאורך השנים לציבור הדתי ולימין לא השיגו את מטרתם.

"אם יש הוכחה בועטת לכך שאסטרטגיית הקריצה לימין לא עובדת, זה הסקר הזה", טען. רדמן התייחס לניסיונות לקיים שיח בין המחנות וכתב: "שנים של שולחנות עגולים. שנים של 'אחים אנחנו'. שנים של תנועות ומפלגות, של מנהיגים שהולכים ומתנחמדים".

בהמשך החריף רדמן את דבריו כלפי דתיים שמקיימים שיח עם הציבור החילוני והליברלי, אך ממשיכים להצביע למפלגות הימין.

"מי שמאמין באמת בחיה ותן לחיות לא יכול היה לשבת בשולחנות עם חילונים ליברלים ולחייך אבל אז לבחור במי שחותרים לכפיה. זה תרתי דסתרי", כתב.

רדמן הוסיף ושאל מה המחיר ששילם המחנה שלו על ניסיונות ההתקרבות: "כמה עולה לנו הקריצה האינסופית הזו לאיזה קבוצה קטנה ומדומיינת?".