אביר קארה מאותת למפלגות: זה התנאי שלי להצטרפות

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה התייחס היום (שישי) לאפשרות שיחזור לכנסת, והבהיר כי הוא מוכן להצטרף למי שיעניק לו את הכלים והסמכויות לקדם את המדיניות הכלכלית שלו. קארה אף חשף כי הדיונים בנושא עדיין מתקיימים וצפויים להימשך גם לאחר השבת.

"זה אף פעם לא היה החלום שלי להגיע לכנסת. לא ראיתי פוליטיקה כחלק ממסלול החיים שלי. להפך. עבורי ועבור המשפחה שלי זה גם נזק כלכלי לא קטן", כתב קארה.

קארה חזר לכניסתו הראשונה לפוליטיקה וסיפר כי גם כאשר נפתלי בנט פנה אליו בשנת 2021, הוא העדיף בתחילה שלא להיות זה שייכנס לכנסת. "באמת רציתי שמישהו אחר יעשה את זה. לא אני. אבל, הבנתי דבר פשוט. הכנסת היא אמצעי, לא מטרה. אז קיבלתי החלטה, נכנסתי ועשינו את זה".

לדבריו, במהלך אותה תקופה הוביל רפורמות בתחומי הרגולציה, מכון התקנים, המזון הרגיש, מעונות היום הפרטיים, היבוא, החקלאות, התמרוקים ורישוי העסקים. "פתחנו חסמים, הורדנו בירוקרטיה והכנסנו למשק יותר תחרות, המשק הגיב מייד", טען.

אלא שהחלק המרכזי בדבריו עסק באפשרות שיחזור לכנסת. קארה הבהיר כי הפעם הוא מציב תנאי ברור: "אם אגיע שוב לכנסת, זה יהיה רק כדי לבצע. קבלן הביצוע שלכם".

לדבריו, הוא יהיה מוכן לחזור רק אם יקבל את הכלים והסמכויות להילחם ביוקר המחיה, להוריד מיסים בצורה דרמטית, לפרק בירוקרטיה, לפתוח את ישראל לתחרות וליבוא חופשי ולהיאבק בהונאות ובפשיעה הכלכלית.