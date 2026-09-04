איזנקוט בחשבון נפש על 7 באוקטובר: "יכולתי לעשות יותר"

איזנקוט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט התייחס היום (שישי) לשאלה האם היה יכול לעשות יותר לפני 7 באוקטובר, אף שהטבח התרחש חמש שנים לאחר שסיים את תפקידו. איזנקוט השיב בחיוב והצביע על מיקום המחנות ומפקדת האוגדה בסמוך לגדר כאחת הסוגיות שבהן, לדבריו, היה יכול לפעול אחרת.

"האירוע קרה חמש שנים אחרי שאני עזבתי, וגם ככה אני שאלתי את עצמי מה יכולת לעשות טוב יותר?", אמר איזנקוט. "יכולתי לעשות טוב יותר כשחשבתי על ההיערכות שלנו להגנה, למרות שכל המחנות נבנו טרם תקופתי, שהם נמצאים על קו הגבול". איזנקוט התייחס באופן ממוקד למיקומה של מפקדת האוגדה ואמר: "מפקדת האוגדה היא 900 מטר מהגדר, זאת תקלה. ואני יכול לשאול את עצמי האם יכולתי לראות את זה כתקלה, להעביר את זה אחורה. התשובה שלי היא כן". בהמשך נשאל איזנקוט גם האם היה יכול לבצע יותר מבצעים מיוחדים במהלך כהונתו. על כך השיב: "אני אומר באחריות שכמות המבצעים המיוחדים שבוצעו בתקופתי בעזה, בלבנון, בסוריה, באיראן ובעוד הרבה מקומות במזרח התיכון, הם חסרי תקדים". בהמשך התייחס איזנקוט לאפשרות של פעולה ישראלית נוספת באיראן וליחסים שבין הצבא לדרג המדיני. לדבריו, כל עוד מכהנת בישראל ממשלה נבחרת, צה"ל מחויב להישמע להחלטותיה.

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"הדבר הבסיסי הוא שצה"ל כפוף לדרג מדיני נבחר במדינת ישראל, ופועל על פי חוק", אמר. "לכן כשממשלת ישראל מורה לצה"ל בהצבעה על פי חוק לפעול, הוא צריך לפעול, אלא אם זו פקודה בלתי חוקית בעליל".

לצד הדברים, איזנקוט מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי בתקופה שבה היה חבר בקבינט המלחמה נכנסו שיקולים אישיים לתהליך קבלת ההחלטות.

"אני ראיתי את זה כחבר קבינט המלחמה וזאת הייתה אחת הסיבות מדוע החלטנו גנץ ואני לעזוב את הממשלה בלב כבד מאוד", אמר. לדבריו, "הבנו שהשיקולים של נתניהו הם לא השיקולים של מדינת ישראל, הם לא השיקולים של הביטחון הלאומי".