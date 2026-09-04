כתב 'הארץ' מזהיר: הסקרים מפספסים את כוחו של נתניהו

עיתונאי "הארץ" ג'וש בריינר התייחס היום (שישי) לתמונת המצב הפוליטית שעולה מהסקרים, והביע ספק בתוצאות שמעניקות לש"ס שבעה מנדטים. לדבריו, גם כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוערך כעת בחסר בסקרים.

"אני מטיל ספק בסקרים שמעמידים את ש"ס על 7 מנדטים", כתב בריינר, והרחיב את הביקורת גם לתמונה שמציגים הסקרים ביחס לנתניהו.

"ובאופן כללי, הסקרים כעת נוטים להערכת חסר של נתניהו, כן, למרות ה-7 באוקטובר", טען בריינר.

בדבריו התייחס בריינר גם לפרשנים הפוליטיים ולאופן שבו, לטענתו, הם מנתחים את תוצאות הסקרים. לדבריו, חלק מהם מושפעים מהתוצאות האחרונות שהם קוראים ומציגים בעקבותיהן תמונת מצב שאינה בהכרח משקפת את המציאות.

"חלק גדול מהפרשנים הפוליטיים חיים בבועה ומהדהדים את משאלות לבם שבאו לידי ביטוי בסקר האחרון שקראו", כתב.

את דבריו חתם בריינר במסר ישיר למחנה השינוי, וקרא לו שלא להסתמך על תמונת המצב הנוכחית שעולה מהסקרים.

"מחנה השינוי, להתעורר. עתיד המדינה על הכף", כתב.