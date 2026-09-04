הושגה שליטה על השריפה בגוש עציון, הסכנה לבתים הוסרה

( צילום: כבאות והצלה )

לוחמי האש השיגו היום (שישי) שליטה על השריפה שפרצה סמוך ליישוב גבעות שבגוש עציון והתקרבה לבתי היישוב. בכבאות והצלה הודיעו כי הסכנה לבתים הוסרה, לאחר שקודם לכן פונה קו הבתים הראשון בעקבות התקדמות הלהבות בחסות הרוחות.

השריפה פרצה בשעות הצהריים המוקדמות בסמוך ליישוב והחלה לנוע לכיוון הבתים. לוחמי האש והמתנדבים מתחנה אזורית יהודה שהגיעו למקום נפרסו בקו בלימה סביב בתי היישוב. בשל התקדמות האש, קו הבתים הראשון פונה. למאמצי הכיבוי הצטרפו שישה מטוסים מטייסת "אלעד", שפעלו ליצירת קו בלימה לפני שהלהבות יגיעו ליישוב. לאחר מאמצי הכיבוי הודיעו בכבאות והצלה כי הושגה שליטה באירוע. טפסר משנה תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה, מסר: "השגנו שליטה בשעה זו באירוע מורכב מאוד. באירוע פעלו בנחישות רבה לוחמי האש, המתנדבים וכלל כוחות הביטחון שפעלו כתף אל כתף במטרה להגן על היישוב". לדבריו, "בזכות תגובה מהירה, ופעולות כיבוי מדויקות באוויר ובקרקע, ושיתוף פעולה מצוין עם כוחות הצבא והמשטרה, הצלחנו לבלום את האש ולהסיר באופן סופי את הסכנה מעל בתי היישוב גבעות". לצד כוחות הכיבוי פעלו חטיבת עציון, מרחב עציון של מחוז ש"י במשטרה והמועצה האזורית גוש עציון. בשטח פעלו גם מכלית מים צבאית לתגבור קווי המים, תאג"ד וכוחות רפואה, וכן כלים הנדסיים שביצעו עבודות חיץ לבלימת התפשטות האש.

שוטרי תחנת עציון נפרסו בצירי התנועה והיו ערוכים לפינוי תושבים. למרות השגת השליטה, צוותי הכיבוי ממשיכים לפעול במקום ויישארו בשטח בשעות הקרובות לצורך פעולות כיבוי משלימות ולוודא שהאזור בטוח לחלוטין.

רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת, הזכיר כי קיים צו נציב כבאות והצלה האוסר על הדלקת אש בשטח פתוח, וקרא לציבור להקפיד על האיסור "ולמנוע את השריפה הבאה".