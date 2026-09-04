ניצבים והולכים: על התייצבות לדין ומהלכים לעתיד

ניצבים בתפילה והולכים לשנה חדשה ( אילוסטרציה AI )

פרשות השבוע ניצבים-וילך שבשנה זו יקראו בבתי הכנסת כפרשה אחת קשורות בתודעה היהודית עם ההכנות לימים הנוראים ובשנים מסוימות פרשת וילך נקראת בשבת "שובה" המעוררת לתשובה. כשהפרשות מחוברות, ניתן לקשור ברעיון תורני אחד את שתי ההתחלות של הפרשות השונות בשמן ובפעולות הקשורות בכך, כשניצבים משמעותו עמידה במקום ו-"וילך" מהווה את הניגוד הגמור בכך שזוהי פעולה מתמדת של התקדמות בניגוד להתייצבות.

אתם ניצבים היום כולכם ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

שתיים שהן אחת

את הפסוק הראשון של פרשת ניצבים, "אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם", מפרש רבי אברהם מסלונים זצ"ל כך:

"צא ולמד ממיצוי עומק הדין של מעלה, כפי שנאמר בזוהר הקדוש: "היום"- דא ראש השנה!, שבשר ודם דרכו להיות חקוק בזיכרונו רק ההווה, ואילו הקב"ה שהוא למעלה מן הזמן עומד נכחו כל מה שהתרחש עם האדם בכל תקופותיו ושנותיו מיום היוולדו ועד יום מותו. וזה שכתוב "אתם ניצבים היום כולכם לפני השם". ביום הדין מתייצב האדם כולו לפני מלך המשפט, על חיצוניותו ופנימיותו, ועל עברו ועתידו".

על הפסוק הראשון של פרשת "וילך", "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל " , מפרש הרב רבי חנוך צבי הכהן מבנדין זצ"ל כך:

"נסמכה פרשת 'ניצבים' ל-'וילך' שבראשונה העמיד את כל בני ישראל לדרגותיהם מראשי השבטים לראשי הקהל והמשפחות ועד חוטבי העצים ושואבי המים, והכיר את מעמדו ומצבו הרוחני של כל יחיד. לאחר מכן הלך משה אל כל ישראל ובא להשמיעם צוואתו לפני מותו ובדיבורו חדר לליבו של כל אחד ואחד לפי דרגתו. משה לבדו דיבר, אך את הדברים שמע והבין כל יחיד מישראל כפי השתייכותו אליו".

ועוד הוסיף ואמר הרב צבי מבנדין: "כיוון שהלך משה אל כל ישראל, פשוט שהחזירם בתשובה ולפיכך קוראים פרשת וילך כשהיא בנפרד בשבת שובה".

ובשופר גדול יתקע ( צילום: אוליביה פיטוסי\פלאש 90 )

ניצבים לחוד והולכים יחד

לסיכום, שתי הדרשות שחוברות לאחת באיחוד שתי פרשות, מעבירות מסר ערכי וחשוב: יש להתכונן לחגי לתשרי והימים הנוראים באמירת סליחות וחשבון נפש בהתייצבות בבתי כנסת ובכותל כל אחד ואחד וכל ישראל כאחד, אך ביום הדין עצמו כל אדם ניצב לפני הבורא למשפט כיחיד או כצאן העובר לפני הרועה אחד אחד אך כולם גם נסקרים כאחד, וכל אחד ואחת בהתייצבות מול בוראו צריך לחשוב קדימה על השנה הבאה עלינו לטובה ולהתפלל שכל מה שהוא מאחל לעולם ולעצמו יתממש יתחדש ויתקדש.

שבת שלום ושנה טובה ומבורכת!