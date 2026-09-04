אחרי פיצוץ המגעים: המתקפה החריפה נגד גנץ

גורמים במפלגת האחדות תקפו היום (שישי) בחריפות את כחול לבן, לאחר שנכשלו המגעים בין גלעד ארדן לבני גנץ לאיחוד בין המפלגות. הדברים הגיעו בעקבות התדרוכים שיצאו מכחול לבן עם סיום פגישה נוספת בין השניים.

“התדרוכים של כחול לבן, ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ, מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין לקבל בולטות בתקשורת”, מסרו גורמים במפלגת האחדות.

בדבריהם הפנו הגורמים ביקורת ישירה כלפי התנהלות כחול לבן במהלך המגעים. לטענתם, בעוד שבמפלגת האחדות ביקשו להגיע לחיבור, בכחול לבן לא פעלו באופן שאפשר להביא את המגעים לכדי הסכמה.

עוד טענו הגורמים כי במהלך השיחות כחול לבן לא ניסתה לדון בסוגיות המהותיות שעמדו על הפרק. לדבריהם, המפלגה גם לא הייתה מוכנה לעשות את הצעדים שנדרשו, לטענתם, כדי להגיע לאיחוד.

“אין לנו אלא להצטער על כך שכחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים, ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש”, מסרו.