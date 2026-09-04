בדרך לתפקיד בכיר? האלוף במיל' בהצהרה מפתיעה

האלוף במיל' יום טוב סמיה חשף היום (שישי) כי החליט להצטרף לכוורת של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, וכי בשבועות האחרונים הוא כבר מלווה אותו באופן צמוד ומשתתף עמו בדיונים בנושאי מדיניות חוץ וביטחון.

"אני החלטתי להצטרף לכוורת של אביגדור ליברמן", אמר סמיה. לדבריו, שיתוף הפעולה בין השניים כבר נמשך מספר שבועות: "ואני מלווה אותו כבר כמה שבועות באופן צמוד במפגשים אישיים, במפגשים של דיונים כבדים ורציניים על מדיניות חוץ לביטחון".

לצד חשיפת הצטרפותו לכוורת של ליברמן, סמיה ביקש להבהיר כי המהלך אינו נובע מרצון להיכנס לכנסת או למצוא לעצמו תפקיד. "אין לי שום עניין להיות חבר כנסת. אני לא מחפש עבודה, אני לא מחפש ג'וב", הצהיר.

בהמשך הסביר את המניע שלו להצטרפות ואמר: "ברוך ה' אני מסודר גם בחיים. אני דואג לנכדים שלי".

עם זאת, סמיה לא שלל אפשרות שייקח על עצמו בעתיד תפקיד ממלכתי. לדבריו, במקרה שבו ייקרא לתפקיד כזה, הוא יהיה מוכן לעזוב את עיסוקיו הנוכחיים כדי לשרת את המדינה.

"ואם אקרא לתפקיד ממלכתי כלשהו, אני אעזוב את כל העבודות שאני עוסק בהן וברוך ה' יש לי הרבה, ואני אלך לשרת את המדינה הזאת", אמר.

בדבריו הדגיש סמיה מצד אחד כי אין לו עניין להפוך לחבר כנסת או לקבל "ג'וב", ומצד שני הבהיר כי הוא כבר מעורב באופן צמוד בדיונים שמקיים ליברמן, וכי יהיה מוכן לקחת על עצמו תפקיד ממלכתי אם ייקרא לכך.