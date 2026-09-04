סולברג הבהיר: הדיון על הנחיית היועמ"שית לא בסמכותי 

בתגובה לעתירה של ש"ס: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שישי) כי אין לו סמכות לבחון את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה לדחותאת הכנס להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לאחרי הבחירות.

סולברג הסביר כי "על פי החוק, יש לקיים כנס לזכר הרב ביום פטירתו, ג' בחשוון, או בסמוך אליו. המשרד לשירותי דת החליט לקיים את הכנס בין ה- 6 ל-8 באוקטובר 2026, בסמוך ליום פטירתו של הרב וכן למועד הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה הנחתה כי הכנס יתקיים לאחר הבחירות, בשל חשש להפרת דיני תעמולת הבחירות".

כזכור, מפלגת ש"ס עתרה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית וביקשה מסולברג לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה ולקבוע כי דיני תעמולת הבחירות אינם מונעים את קיום הכנס במועד שנקבע.

כעת, סולברג קבע כי בהתאם להוראות החוק, אין לו סמכות לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה או לתת צו הצהרתי בעניין קיום אירוע מסוג זה. היו"ר הבהיר כי בקביעתו אין משום הבעת עמדה לגופו של העניין, וכי המפלגה והיועצת המשפטית לממשלה יוכלו להעלות את טענותיהן במסגרת ההליכים המתאימים.