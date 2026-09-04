עוד מכה לגנץ: נכשלו המגעים לאיחוד עם מפלגה נוספת

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

עוד מכה לבני גנץ: כתב חדשות 12 עמית סגל דיווח כעת (שישי) כי נכשלו המגעים לאיחוד בין כחול לבן לבין מפלגת האחדות של גלעד ארדן. לפי הדיווח, גורמים בכחול לבן אמרו כי פגישה נוספת שנערכה בין גנץ לארדן, גנץ הודיע שלא יהיה איחוד בין המפלגות.

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הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שאתמול דווח כי תא"ל במיל' דדי שמחי לא יתמודד עם בני גנץ באופן סופי. השניים ניהלו במהלך השבועות האחרונים מגעים מתקדמים לריצה משותפת, במסגרתה שמחי אף הוזכר כמועמד לתפוס את המקום השני ברשימה.

כעת, במקום לפנות לאפשרויות פוליטיות אחרות או לבחון שיוכים מפלגתיים חלופיים, המגמה המסתמנת מצידו של נציב הכבאות וההצלה לשעבר היא יציאה מלאה מהזירה והתקפלות מוקדמת – עוד בטרם צעד את צעדיו הרשמיים הראשונים במערכת הפוליטית.