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מעל 10 צוותי כיבוי

שריפה נרחבת בגוש עציון: קו בתים ראשון ביישוב פונה

שריפה נרחבת פרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון, כשקו הבתים הראשון ביישוב פונה. צוותי כיבוי וארבעה מטוסים הוזנקו לזירה ופועלים לכבות את הלהבות

13:04
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שריפה בגוש עציון. ארכיון (כיבוי והצלה ישראל)

דיווח ראשוני: שריפה נרחבת מתפשטת כעת (שישי) לכיוון היישוב גבעות בגוש עציון, כשלוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו בתוך היישוב ומחוצה לו בניסיון לבלום את האש.

על פי הדיווחים הראשוניים, בשריפה הנעה בחסות הרוחות לכיוון היישוב. בעקבות השריפה, מפקד האירוע הורה על פינוי קו בתים ראשון ביישוב. מעל עשרה צוותי כיבוי ממשיכים בפעולות כיבוי והגנה על היישוב, כאשר צוותים נוספים רבים עושים את דרכם למקום.

עוד נאמר כי לצד צוותי הכיבוי, ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" הוזנקו על מנת לסייע בכיבוי השריפה, בעוד זוג מטוסים נוסף עושה כעת את דרכו לסיוע במאמצי הבלימה מהאוויר.

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