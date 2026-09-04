לוחמי דובדבן עצרו 5 מחבלים שתכננו לבצע פיגוע

לוחמי יחידת דובדבן פעלו לפנות בוקר (שישי) במרחב קבאטיה בפיקוד חטיבת מנשה, כשהם עצרו חולייה של חמישה מחבלים שתכננה לבצע פיגוע נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. הלוחמים פעלו לאחר מאמץ מודיעיני של שב"כ בפעילות מיוחדת, כשבסופה המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

בצה"ל אמרו כי חמשת המחבלים עסקו בקידום מתווי טרור. הלוחמים עצרו את המחבלים תוך פחות מעשר דקות מכניסת הכוחות לאיתורים החשודים.

עוד דווח כי לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו והחרימו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שהוסתרו על ידי המחבלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר האירוע כי הוא "מברך את כוחותינו על מבצע מוצלח בשומרון בו השמידו עשרות מחרטות לייצור אמצעי לחימה, תפסו עשרות כלי נשק ועצרו מבוקשים שעסקו בטרור. הפעילות שלנו לסיכול הטרור ממשיכה במלוא העוצמה ביו״ש, בעזה, בלבנון ובכל מקום בו אויבינו מנסים לאיים על מדינת ישראל".