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הותר לפרסום

ישראלי מואשם בעבירות ביטחוניות: "הופעל בידי גורמים זרים"

כתב אישום הוגש נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון, לאחר שעלה בחקירתו כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה

12:26
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אזיקים. אילוסטרציה (צילום: Yossi Zamir/Flash90)

הותר לפרסום: פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון, זאת אחרי שנעצר לחקירת שב"כ ומשטרה. בשלב זה פרטי הפרשה אסורים בפרסום, אך בית המשפט נענה לבקשת גורמי הביטחון והתיר לפרסם מספר פרטים על האירוע.

"אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב״כ ומשטרה על רקע חשד לעבירות ביטחוניות" נמסר. "בחקירתו עלה, כי הנידון הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה".

עוד נאמר כי "עם סיום חקירתו הוגשו נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ביטחון שיוחסו לו לאור הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל".

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