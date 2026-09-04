בן גביר מאשר: זה המיקום של טלי גוטליב ברשימת עוצמה יהודית

עכשיו זה רשמי: יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת יחד עם ח"כ טלי גוטליב, יום אחרי ההסכמות שסגרו את המעבר שלה למפלגתו. בדבריו אישר כי גוטליב תוצב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, כשיצחק וסרלאוף יוצב אחריה במקום השלישי
"טלי היא מכפיל כוח אמיתי. ראינו איך טלי נלחמה כמו לביאה בשביל הימין וראש הממשלה, ומול הדיפ-סטייט" אמר בן גביר. "טלי היא סמל לאומץ לב מופת חריצות ומסירות. אני גאה שהיא איתנו. אפשר להסכים איתה, אפשר לחלוק עליה, אבל כולם יודעים שכאשר טלי גוטליב אומרת משהו, ברור שהיא אומרת את האמת שלה, בדיוק את מה שהיא חושבת, בלי לפחד, בלי להתבלבל, עומדת על האמת בלי לחשוש מאיש".
לדבריו, "ראיתי השבוע פרסומים שטלי גוטליב תקבל את המקום הרביעי ברשימה. האמת היא שהמקום המיועד עבורה היה השלישי, אך השר וסרלאוף פנה אליה, ואז אמר לי: 'תראה, טלי גוטליב מגיעה אלינו, אני אזוז למקום השלישי וטלי תהיה המקום השני ברשימה".
גוטליב עצמה אמרה כי "העם צמא לעוצמה יהודית. עוצמה הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי והסתכלתי על זה מהצד, בן גביר לא מבקש לידו אנשים חלשים, הוא מבקש אנשים חזקים. יש במפלגה אחווה ואחדות שלא רואים במפלגות אחרות שרואים בהן תחושת תחרות וקושי לפרגן".
"אני רוצה לשמור על גוש הימין" סיכמה. "הצטרפתי לעוצמה יהודית כדי להבטיח שהגוש יהיה ימני וגם הממשלה מבלי לפזול לאיזנקוט ולמקומות אחרים".
איזה יופי והחלטה נכונה,טלי גומלין שרת המשפטים הבאה