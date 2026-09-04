בן גביר מאשר: זה המיקום של טלי גוטליב ברשימת עוצמה יהודית

בן גביר וגוטליב ( ללא, חיים גולדברג/ פלאש 90 )

עכשיו זה רשמי: יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת יחד עם ח"כ טלי גוטליב, יום אחרי ההסכמות שסגרו את המעבר שלה למפלגתו. בדבריו אישר כי גוטליב תוצב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, כשיצחק וסרלאוף יוצב אחריה במקום השלישי

"טלי היא מכפיל כוח אמיתי. ראינו איך טלי נלחמה כמו לביאה בשביל הימין וראש הממשלה, ומול הדיפ-סטייט" אמר בן גביר. "טלי היא סמל לאומץ לב מופת חריצות ומסירות. אני גאה שהיא איתנו. אפשר להסכים איתה, אפשר לחלוק עליה, אבל כולם יודעים שכאשר טלי גוטליב אומרת משהו, ברור שהיא אומרת את האמת שלה, בדיוק את מה שהיא חושבת, בלי לפחד, בלי להתבלבל, עומדת על האמת בלי לחשוש מאיש".