הצלב האדום מאשר: 5 האסירים הושבו מישראל ללבנון

הצלב האדום. ארכיון ( עבד ראהים חאטיב\פלאש 90 )

המחווה הישראלית בוצעה: הצלב האדום אישר כעת (שישי) כי סייע להעביר ארבעה עצורים לבנונים שהוחזקו בישראל חזרה לביירות, זאת אחרי שאתמול העביר אסיר נוסף. בכך הושלם השחרור של 5 העצורים מישראל, שבוצע כמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין הצדדים, לאחר שורה של פעולות משותפות בין לבנון וישראל לאיתור גופותיהם של ההנהגה היהודית הוותיקה בלבנון, וכשהמאמצים לאיתורם נמשכים.

"אדם אחד הועבר אתמול ללבנון, וארבעה נוספים היום תוך שמירה על בטיחותם וכבודם של המעורבים" נמסר. "תפקידו של הצלב האדום במבצע זה היה הומניטרי בלבד, והארגון פעל כמתווך ניטרלי בין ישראל ללבנון". עוד נאמר כי "הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מקיים דיאלוג ישיר וחסוי עם הרשויות הרלוונטיות כדי לטפל בנושאים הקשורים לעצורים, נפטרים או נעדרים במסגרת סכסוך מזוין. משפחות רבות בלבנון עדיין ממתינות לתשובות בנוגע לגורלם של יקיריהן, שעלולים להיות עצורים, מתים או נעדרים. הצלב נמצא בקשר עם המשפחות, ונשאר נחוש להבהיר את גורל יקיריהן. אנו מוכנים גם לפעול כמתווך ניטרלי בפעולות הומניטריות עתידיות בכל פעם שהצדדים יגיעו להסכם".

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כאמור, אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוחלט על שחרורם של חמישה עצורים לבנוניים המוחזקים בידי ישראל, זאת כמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין הצדדים, ובתמורה לקידום פעולות לאיתור גופותיהם של ההנהגה היהודית הוותיקה בלבנון.

"בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח" נאמר. "לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון".

בנוסף, הסביר ראש הממשלה כי העצורים אינם חברי ארגון טרור, ואין עוד סיבה להחזיקם: "בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל".