צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפיקד על תקיפת מוצב סופה והחזיק חטופים 

מוצב סופה. ארכיון ( דובר צה"ל )

חיסול נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (שישי) כי המחבל מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל ביום רביעי האחרון בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. בצה"ל אמרו כי אלקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח.

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

עוד נאמר כי בעת האחרונה, המחבל הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

"המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".