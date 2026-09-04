4 ימים לסגירת הרשימות: חיבור מפתיע במרכז - ימין

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מהלך חדש במפה הפוליטית: באירוע ההשקה המרכזי של מפלגת "ישראל תחילה" שנערך בתל אביב, הודיעו יו"ר המפלגה, חברת הכנסת שרן השכל, ויו"ר מפלגת "עלה ירוק", ניר יופטרו, על איחוד כוחות ועל ריצה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת.

המהלך נועד למזג בין התפיסה הביטחונית והכלכלית של מפלגתה של השכל לבין המאבק הוותיק של "עלה ירוק" למען חירות הפרט, לגליזציה וזכויות מטופלי הקנאביס הרפואי. מנוע מרכזי מאחורי החיבור הוא מתן מענה מקיף למאות אלפי נפגעי פוסט-טראומה בעקבות שלוש שנות המלחמה, בהם לוחמים ואזרחים המתמודדים עם פציעות גוף ונפש. במסגרת הריצה המשותפת תפעל הרשימה המאוחדת לקידום לגליזציה מלאה של קנאביס, העברת רפורמה עמוקה בתחום הקנאביס הרפואי, הסרת חסמים בירוקרטיים עבור המטופלים וקידום מחקר וטיפולים חדשניים בתחום בריאות הנפש.

( שירן פרץ יח"צ )

יו"ר "ישראל תחילה", ח"כ שרן השכל, בירכה על המהלך: "זה חיבור טבעי וסגירת מעגל עבורי. במשך שנים נאבקתי בכנסת למען לגליזציה, חירות הפרט והפסקת הרדיפה המיותרת. אחרי שלוש שנים של מלחמה, כשאלפי לוחמים ואזרחים מתמודדים עם פציעות בגוף ובנפש, הגיע הזמן שמדינת ישראל תפסיק להערים קשיים ותתחיל לעזור. אנחנו מחברים את הימין הציוני והליברלי עם הכוח הצעיר והחופשי של עלה ירוק כדי לשבור בירוקרטיה ולהרחיב את חירות הפרט".

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סא"ל (במיל') רועי דנינו הוסיף כי "אחרי שלוש שנות מלחמה, האחריות שלנו היא קודם כל כלפי מי שנלחמו ונפגעו בגוף ובנפש. הגיע הזמן להסיר חסמים ולתת להם את המענה שמגיע להם".

יו"ר "עלה ירוק", ניר יופטרו, חתם: "במשך שנים נלחמנו עבור מטופלים שהמערכת הפקירה ועבור אזרחים שהמדינה הפכה לעבריינים בגלל מדיניות מיושנת. שילמתי מחיר אישי כבד על המאבק הזה, אבל החיבור עם שרן ו'ישראל תחילה' נותן לנו הזדמנות להפוך את המאבק ממחאה למדיניות".