כ"ץ מבהיר: "לא ניסוג מלבנון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו"

ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייס היום (שישי) לסיום כיבוש רכס עלי טאהר, אשר לדבריו מהווה את "סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון". עוד הבהיר כי ישראל לא תצא מאזור הביטחון בלבנון לפי פירוק חיזבאללה מנשקו. "לאחר התמרון לקו הנ"ט, כיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהאר עקב מידע שהושג על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום" אמר כ"ץ. "מנהרות עלי טהאר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה - הכל כך חשוב לחיזבאללה - ומכאן חשיבותם האסטרטגית".

לדבריו, "צה״ל פעל ברכס בתנאי שטח קשים בהתקפה ובהגנה על כוחותינו. ליוויתי מקרוב את הפעילות ברכס, כולל קשר עם הכוחות בשטח, והתרשמתי עמוקות ממחויבותם למשימה. הטלנו איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום כוחותינו. אני מצדיע לנחישות הפיקוד הצה״לי ולגבורת הלוחמים".

"במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות טוהרו ממחבלים. כעת צה״ל ישלים את נטרול המנהרות וייערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח" סיכם. "ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מידי יום על ידי צה״ל: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל. כיבוש עלי טהאר הוא צעד חשוב בהשגת היעד".