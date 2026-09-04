התקלה במתקני ההתפלה: רשות המים בעדכון חשוב לקראת שבת

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בשורות מרגיעות לציבור לקראת השבת: משרד האנרגיה והתשתיות יחד עם רשות המים הוציאו הודעת עדכון מיוחדת בתום הערכת מצב, שבה הבהירו כי נרשמה התייצבות מלאה במערכות וכי לא צפוי כל שיבוש באספקת המים.

על פי הודעת הגורמים המקצועיים, אספקת המים לכלל התושבים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל הגבלה. היציבות במערכת הושגה הודות לשילוב של תפעול דינמי במתקני ההתפלה, לצד הגברת הזרמת המים מהכנרת וממאות קידוחים הפזורים ברחבי הארץ. לקראת סוף השבוע, עם הירידה בצריכה הפרטית, חברת 'מקורות' תפעל למילוי מסיבי של המאגרים הארציים כדי להבטיח רציפות מלאה גם בשבוע הבא. ברשות המים ובמשרד האנרגיה מדגישים מספר דגשים מרכזיים עבור הציבור: מי השתייה בטוחים לחלוטין לשתייה ולשימוש ביתי ללא כל חשש.

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הטיפול הממוקד שבוצע בים נעשה באמצעות חומרים מורשים ובאישור הוועדה הבין-משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. החומרים אינם מסכנים את המתרחצים, וכעת מבוצע ניטור סביבתי באזור שתוצאותיו יתקבלו בהמשך.

הנחיית משרד הבריאות לגבי איסור דיג באזור הטיפול נועדה כמקדם ביטחון בלבד עד לקבלת תוצאות הניטור. הדגים בשווקים ובחופי הרחצה בטוחים לשימוש.

צוותי רשות המים, 'מקורות' ומשרד האנרגיה והתשתיות ממשיכים לנהל את האירוע ברציפות סביב השעון, ומבטיחים את חוסנו של משק המים ואת רציפות האספקה לכלל האזרחים.