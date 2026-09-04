המומחה על ההסלמה מול איראן: "ביום רביעי זה קורה"

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

בזמן שהמתיחות הביטחונית בין וושינגטון לטהרן גוברת, מועד משפטי דרמטי בבית הנבחרים האמריקני עשוי לשנות את פני המערכה כבר בימים הקרובים. בראיון לרדיו 103fm הסביר המומחה לארצות הברית, ד"ר קובי ברדה מבית הספר הרב-תחומי HIT בחולון ומכון JPP, כי הסמכות הצבאית העצמאית של הממשל לפעול מול איראן מגיעה לקיצה. לפי התיקון לחוק פתיחת המלחמה שנחקק ב-1970, הנשיא רשאי להוביל מהלכים צבאיים ללא אישור פרלמנטרי במשך 60 יום בלבד. תקופה זו, המכונה בחוק "פרק זמן של גרייס", צפויה להסתים ביום רביעי הקרוב, ה-9 בחודש.

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ברדה ציין נתון היסטורי מעניין לפיו מאז שנת 1942, אז הוכרזה מלחמה על בולגריה, נמנע הקונגרס מהכרזות רשמיות על יציאה לקרב והעדיף העברת סמכויות זמניות לרשות המבצעת. עם זאת, במצב הנוכחי, פנייה של הנשיא טראמפ לקונגרס כדי לקבל ארכה עלולה להיתקל בסירוב מוחלט, לנוכח יחסי הכוחות המורכבים והעובדה כי מדובר בתקופה של כחודש וחצי בלבד לפני בחירות האמצע.

להערכת המומחה, המבוי הסתום מציב בפני הבית הלבן שלוש מסלולי פעולה בלבד: הפסקת הפעילות הצבאית עד לתאריך היעד, נטילת סיכון פוליטי בבקשת אישור מהמחוקקים, או התעלמות מהמגבלה והובלת הסוגיה להכרעה תקדימית בבית המשפט העליון.