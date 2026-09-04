שעות לאחר המעצר: כתב אישום נגד טל ינון דרדיק על הפרת צו מנהלי

שעות ספורות בלבד לאחר שנעצר בצפון הארץ, הגישה הבוקר תביעות משטרת מחוז ש"י כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית משפט השלום בירושלים נגד טל ינון דרדיק, חקלאי ואב לארבעה. על פי כתב האישום, שנחתם בידי התובע המשטרתי פקד בר כהן קירמה, מיוחסת לדרדיק עבירה של הפרת הוראה חוקית, לאחר שלא התייצב לחתימות בתחנת המשטרה במודיעין עילית, כפי שהורה צו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. יצוין כי דרדיק אינו מואשם בהפרת צו הכניסה לשטחי יהודה ושומרון.

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סנגורו של דרדיק, עו"ד נתי רום מארגון חוננו, תקף את המעצר והגשת האישום הזריזה: "שוב אנחנו נכנסים לסאגה שאלוף הפיקוד מכניס אותנו אליה. שוב הוצא צו דרקוני ללא משפט, שמחייב אדם לחתום פעמיים ביום בעיר שאין לו שום קשר אליה. הדבר הזה חייב להיפסק".

בכניסה לדיון אמר דרדיק: "נעצרתי על הפרת הוראה חוקית שלא יכולתי ליישם. הוציאו נגדי צו מנהלי שמגביל אותי, מרחיק אותי מהבית והמשק שלי, ומורה עלי להתייצב פעמיים ביום בתחנת משטרה בעיר שבה מעולם לא דרכתי. הצו הזה הוא התעללות ורדיפה, חייבים לעצור את הצווים המנהליים".