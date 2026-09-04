אילה חסון: זה הציבור הכי מושמץ בישראל

אשת התקשורת והעיתונאית אילה חסון יצאה במתקפה חריפה נגד היחס של כלי התקשורת והאולפנים לציבור הימני בישראל. בראיון שהעניקה לעיתונאי אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', הציגה חסון עמדה נחרצת לגבי תפיסת העולם הימנית והדרך שבה היא ממוסגרת במרחב הציבורי.

"הימין ללא ספק הוא הציבור הכי מושמץ בישראל", אמרה חסון בפתח דבריה. "למי לא נותנים כמעט פתחון פה באולפנים? למי שאוחז בדעות ימין, בסוג של התנשאות. עושים גם איזה חלוקה מלאכותית כזאת: יש ימין ויש ימין כזה, ויש ימין ממלכתי ויש ימין מלכותי, וכל מיני הגדרות שאני לא יודעת מי יצק אותן".

בהמשך הראיון פירטה העיתונאית את תפיסת עולמה לגבי הזהות הימנית בישראל, בייחוד על רקע אירועי השבעה באוקטובר: "מה זה להיות ימני, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר? זו קודם כול תפיסה ביטחונית. ימני זה מישהו שמאמין שארץ ישראל היא מדינה של העם היהודי ולא מדינת כל אזרחיה".