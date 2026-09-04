רינה מצליחה התפרקה בשידור: "בגלל שלא התחתנתי"

אשת התקשורת רינה מצליח התארחה בתוכנית הבוקר של ערוץ 16 בהגשת יעל בר זוהר כדי לספר על ספרה החדש, אך המפגש קיבל במהירות אופי אישי וחשוף. בגיל 70, העיתונאית הוותיקה בחרה לשתף בכאב הגדול שמלווה אותה בתקופה האחרונה בעקבות האובדן המשפחתי שחוותה.

במהלך המשדר התייחסה מצליח למצבה המשפחתי ולחלל שנפער בחייה לאחר פטירת אחיה הבכור לפני כשנה, מי ששימש עבורה כדמות הורית מעצימה. "בגלל שלא התחתנתי ואין לי ילדים, אז המשפחה... כאילו, אני קצת בחוסר איזון עכשיו בחיים שלי", הודתה בדמעות מול המצלמות.

לצד זה, גוללה מצליח את הזיכרונות מאמה שהלכה לעולמה בגיל 95, ונזכרה ברגעים האחרונים שחלקה עמה. היא שיתפה בשיחה הטעונה שבה הודתה בפני אמה על החשש העמוק מיום הפרידה, וכיצד האם ניסתה להרגיע אותה ולהבטיח לה כי תמצא את הכוחות להמשיך.