"היועמ"שית עבריינית; לא ניתן לה לגעת בזה"

סערת ביטול אזכרת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מעוררת זעם רב בסיעת ש"ס, וכעת המתקפה נגד היועצת המשפטית לממשלה עולה מדרגה.

בראיון לעיתונאי אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', תקף חבר הכנסת ינון אזולאי בחריפות חסרת תקדים את היועמ"שית בעקבות ההנחיה להגביל ולהביא לביטול האירוע. "מבחינתי היא עבריינית שעוברת על החוק", האשים אזולאי. "יש חוק במדינת ישראל והיא אומרת 'אל תקיימו אותו'".

אזולאי טען כי ניתן היה למצוא פתרונות נקודתיים במקום לבטל את האירוע כליל. "היא יכולה להגביל שלא יהיו פוליטיקאים באירוע, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שמאחר שאדם עלה להגה ואולי יעבור עבירת נהיגה, אז לא ניתן לו לנהוג בכלל. עושים סייגים ועושים תמרורים, אבל את זה היא לא רוצה, כי היא רוצה למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה יוסף ולא שום דבר אחר".