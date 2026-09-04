כוכב "הפטריוטים" בדרך לפוליטיקה; זו המפלגה בה הוא יתמודד

הפטריוטים - אילוסטרציה ( ערוץ 14 )

המשפטן המוכר ופרופסור משה כהן אליה, המוכר לציבור כפאנליסט בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 וממייסדי מכון "מסד הארץ", מקדם בימים אלו מהלך פוליטי חדש ומנהל מגעים מתקדמים לחיבור בין מספר מסגרות ואישים במערכת הפוליטית. במסגרת המגעים, מנסה כהן אליה להוביל איחוד טכני וריצה משותפת לקראת הבחירות הקרובות, כאשר על הפרק עומדים מגעים מול חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן ופרופסור ירון זליכה. האיחוד המתוכנן צפוי לאגד תחת כנפיו קבוצות ומסגרות פוליטיות שונות, בהן מפלגת "בית ישראל", מפלגת "צומת" וכן גורמים ופעילים המזוהים עם תנועת "מסד הארץ".

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דגל המאבק המרכזי של ההתארגנות החדשה מתמקד בשינוי מבני עמוק במערכת המשפט ופירוק מוקדי הכוח של ה"דיפ סטייט". כהן אליה ושותפיו מעמידים תנאי סף בלתי מתפשר לכניסה עתידית לכל ממשלה או קואליציה שתקום: התחייבות רשמית ותמיכה ממשלתית בקידום הקמתו של בית משפט חוקתי בישראל.

אם המהלך יבשיל לכדי הסכמות סופיות וריצה משותפת, ייווצר על המפה הפוליטית גוש ימני-חברתי חדש שיציב את המאבק במוסדות הלא נבחרים והרפורמה המשטרית במרכז סדר היום.