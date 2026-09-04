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חדשות כלכלה

לקראת החגים: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

לקראת חגי תשרי שיחלו בשבוע הבא, המוסד לביטוח לאומי מודיע על הקדמת תשלומי הקצבאות לחודש ספטמבר, כדי לסייע למשפחות להתארגן לחג

08:47
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(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

בשורה משמחת למאות אלפי זכאים ומבוטחים: ביטוח לאומי הודיע על הקדמת מועדי תשלום הקצבאות והגמלאות במהלך חודש תשרי, זאת לרגל ימי ראש השנה וחג הסוכות הקרבים.

במסגרת ההיערכות לחגים והרצון להקל על הציבור בהוצאות החג המרובות, נקבע כי גמלאות אבטלה והבטחת הכנסה יוקדמו וישולמו כבר ב-8 בספטמבר, במקום במועדן המקורי ב-14 בספטמבר.

בנוסף, לקראת חג הסוכות, שורה ארוכה של קצבאות יוקדמו אף הן וישולמו ב-22 בספטמבר, במקום ב-28 בספטמבר. בין הקצבאות שיוקדמו: אזרח ותיק, שארים, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, מזונות, שיקום, סיעוד ואסירי ציון.

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