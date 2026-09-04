בעקבות אירועי הלילה: דובר צה"ל בעדכון לציבור

תא"ל אפי דפרין ( דובר צה"ל )

דרמה לילית בגבול רצועת עזה: דובר צה"ל פרסם הבוקר עדכון מיוחד לציבור בעקבות תקרית בטחונית שהתרחשה במהלך הלילה בצפון הרצועה, במסגרתה בוצע ירי לעבר כוחות הביטחון הפועלים במרחב.

על פי הודעת הצבא, הירי זוהה לעבר כוחות צה"ל הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. ביהסדים ובחסדי שמיים, אין נפגעים לכוחותינו באירוע. מיד לאחר זיהוי הירי, השיבו כוחות צה"ל באש ותקפו מטרות במרחב ממנו בוצע הירי.

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