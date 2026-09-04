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חדשות צבא ובטחון

בעקבות אירועי הלילה: דובר צה"ל בעדכון לציבור

בעקבות אירועי הלילה ברצועת עזה, דובר צה"ל פרסם הבוקר הודעת עדכון לציבור: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש"

08:33
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תא"ל אפי דפרין (דובר צה"ל)

דרמה לילית בגבול רצועת עזה: דובר צה"ל פרסם הבוקר עדכון מיוחד לציבור בעקבות תקרית בטחונית שהתרחשה במהלך הלילה בצפון הרצועה, במסגרתה בוצע ירי לעבר כוחות הביטחון הפועלים במרחב.

על פי הודעת הצבא, הירי זוהה לעבר כוחות צה"ל הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. ביהסדים ובחסדי שמיים, אין נפגעים לכוחותינו באירוע. מיד לאחר זיהוי הירי, השיבו כוחות צה"ל באש ותקפו מטרות במרחב ממנו בוצע הירי.

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בצה"ל מתייחסים בחומרה רבה לתקרית ומדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

מדובר צה"ל נמסר בהמשך לאירוע כי "צה"ל רואה בחומרה את ניסיונותיהם של ארגוני הטרור ברצועת עזה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

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