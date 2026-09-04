סקר מנדטים: איזנקוט ממשיך לצלול; נתניהו חוגג

סקר מנדטים חדש מעלה כי החיבור בין יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליו"ר זהות משה פייגלין מייצר שינוי משמעותי ביחסי הכוחות, כך עולה מסקר 'מעריב' שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL.

על פי נתוני הסקר, הרשימה המאוחדת של הציונות הדתית וזהות עוברת את אחוז החסימה ומשיגה 5 מנדטים. במקביל, גם מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את הרף הנדרש ומקבלת 4 מנדטים.

ההצלחה של שתי המפלגות לעבור את אחוז החסימה משפיעה באופן ישיר על חלוקת הגושים: קואליציית נתניהו מתחזקת ומגיעה ל-51 מנדטים - השיא הגבוה ביותר שרשם הגוש מאז חודש מאי האחרון. מנגד, גוש מפלגות האופוזיציה הציונית רושם ירידה של 2 מנדטים ועומד על 57 מנדטים, בעיקר בעקבות היחלשות של מפלגת 'ישר!' ב-2 מנדטים. גם המפלגות הערביות רושמות ירידה קלה של מנדט אחד.

בחלוקת המנדטים המלאה בסקר, מפלגת 'ישר!' מובילה עם 23 מנדטים, כשאחריה הליכוד עם 20 מנדטים ומפלגת 'ביחד' עם 15 מנדטים. הדמוקרטים משיגים 10 מנדטים, וישראל ביתנו עומדת על 9 מנדטים. עוצמה יהודית מקבלת 8 מנדטים, בעוד יהדות התורה, איחוד חד"ש-תע"ל-בל"ד וש"ס משיגות 7 מנדטים כל אחת. את תחתית הרשימה סוגרות רע"מ והרשימה המאוחדת של הציונות הדתית וזהות עם 5 מנדטים כל אחת, ו'עמך ישראל' עם 4 מנדטים.