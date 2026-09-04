מגיש ערוץ 14 במתקפה חריפה על נתניהו: "בושה"

( פלאש90 )

כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להתראיין הערב (שישי) בערוץ i24NEWS גוררת סערה ציבורית, כאשר הביקורת הנוקבת ביותר מגיעה דווקא מאחד מאנשי התקשורת המזוהים עמו ביותר. מגיש ערוץ 14, בועז גולן, יצא במתקפה חזיתית נגד ראש הממשלה בעקבות העובדה שהראיון מיועד לשידור במהלך השבת. בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו תמה גולן על הצעד, וטען כי מבדיקה שערך עולה שמאז הקמת המדינה נמנעו כל ראשי הממשלה המכהנים מלהעניק ראיונות לתוכניות המשודרות בליל שבת – גם כאשר מדובר בהקלטה מראש או בשידור קטעים חלקיים.

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גולן הזכיר כי הפעם היחידה שבה נפרץ הנורמה הזו הייתה בשנת 2010 – על ידי נתניהו עצמו – שבעקבותיה אף סיפק התנצלות והבטיח להימנע מכך בעתיד.

בסיום דבריו תקף המגיש את הפער שבין הצהרותיו הציבוריות של נתניהו לבין מעשיו בפועל, וטען כי מי שמרבה להזכיר את הצירוף "סיעתא דשמיא" בזמן מלחמה קיומית, אינו יכול לפגוע בערך השבת. את דבריו חתם בקביעה החריפה כי מדובר בבושה.