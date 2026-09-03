ראש המוסד רומן גופמן בהחלטה דרמטית

רומן גופמן ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏רומן גופמן הודיע לתא"ל ג' שלא יקבל את בקשתו לקבל תפקיד בכיר בארגון והוא הולך הביתה, כך דיווח הערב (חמישי) עמרי מניב בחדשות 12.

כזכור, תא"ל ג', ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן ב-7 באוקטובר, הרמטכ״ל החליט כי הוא לא ימשיך שם, והוא הושאל מצה"ל למוסד וקיווה להתקבל כעובד בכיר בארגון. ‏מניב כתב כי התצהיר שהגיש לבג"ץ בעניין הפעלת הנער אורי אלמקייס סלל את דרכו של גופמן לתפקיד, ועלתה השאלה אם גופמן "יגמול" לו, אלא שהוא הראה לו את הדרך החוצה. ‏

עוד באותו נושא יריב לוין מודה: שופטי בג"ץ מתוסכלים מכך חדשות סרוגים

כאמור תא"ל ג' מסר תצהיר סודי בפרשת הפעלת אורי אלמקייס במסגרת העתירה לבג"ץ נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד.

לפי התצהיר שהוגדר "סודי ביותר", תא"ל ג' הצהיר כי מאז שנת 2022 לא שוחח עם גופמן על פרשת ההפעלה ב"אף צורה ודרך" כהגדרתו. בנוסף, תא"ל ג' הדגיש שלא בחן עם גופמן את המשך דרכו במוסד.

"לא ביקשתי ולא יזמתי פנייה לאלוף גופמן באשר להמשך דרכי במוסד במישרין או בעקיפין", הצהיר תא"ל ג'. כמו כן, תא"ל ג' התייחס לפרשת ההפעלה של אלמקייס ואמר שהבהיר לגופמן שאסור לו לבדוק או לדבר על הנושא.

"מפקד האוגדה ציין כי ירצה לבדוק את הנושא מול פקודיו על מנת להשיב באופן ודאי", כתב תא"ל ג' בתצהירו. "אולם בהמשך לחידוד בפתח השיחה וההנחיות שקיבלתי, הובהר לו שאין לעשות זו שכן החקירה בעיצומה והדבר עלול לפגוע בה".