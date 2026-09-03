ילדה בת 7 נהרגה מפגיעת טרקטור בכפר קרע

ילדה בת 7 נפצעה הערב (חמישי) כשנפגעה מטרקטור, והובאה למרפאה מקומית בכפר קרע כשהיא במצב אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למרפאה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה.

לפי הודעת הצוותים, הדיווח על האירוע התקבל בשעה 21:38 הערב. הוא פונה לבית החולים כשהיא סובלת מחבלות בחזה ובראש. בהמשך נאמר כי מותה נקבע בבית החולים, והמשטרה פתחה בחקירה.

חובש ביחידת האופנועים של מד"א רוואיד ערבאסי ופראמדיק מד"א חאלד מורעי סיפרו כי "כשהגענו הילדה שכבה במרפאה מקומית כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגעה מטרקטור. מייד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים כשמצבה אנוש". כאמור, מותה של הילדה נקבע בהמשך בבית החולים.