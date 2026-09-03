ש"ס זועמים על בג"ץ: "מחוללי הכאוס הגדולים במדינה"

במפלגת ש"ס הגיבו בחריפות להחלטת בג"ץ לבטל את חוק המעצרים, ובכך לחדש את הליכי האכיפה והמעצר כלפי חייבי גיוס מהציבור החרדי שאינם ממלאים אחר חובת ההתייצבות לפי החוק.

"שופטי בג״ץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה" אמרו במפלגה. "הם יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה״ל, אך נחושים להעמיק את הקרע בעם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה – והכול כדי להתערב באופן בוטה בבחירות לטובת ממשלת השמאל".

עוד טענו כי "הם לא יצליחו. רוב הציבור בישראל תומך בהסדרה מוסכמת, וישמיע את דברו בקלפי נגד הדיקטטורה המשפטית".