ואנס נגד איראן: "לא נדבר איתם עד שיפסיקו לירות על ספינות"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ( Marc Israel Sellem/POOL )

הלחץ האמריקני נמשך: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס קרא הערב (חמישי) לאיראן להפסיק את התקיפות על ספינות במיצרי הורמוז, כשבדבריו הבהיר כי המו"מ לא יתחדש כל עוד המתקפות על נתיב הסחר הבינלאומי נמשכות.

"הנשיא טראמפ היה ברור מאד: אנחנו לא מדברים איתם כרגע, ולא נדבר איתם עד שהם יפסיקו לירות לעבר ספינות מסחריות" אמר ואנס. "כרגע, כל האפשרויות נמצאות על השולחן: לחץ כלכלי, לחץ צבאי, לחץ דיפלומטי ולחץ חשאי". עוד ציין כי "אנחנו הוצאנו הרבה מאוד חביות נפט ממיצרי הורמוז אתמול, למרות שהאיראנים ממשיכים לירות. הם מאבדים יכולות מדי יום".

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דבריו של ונאס מגיעים אחרי שמוקדם יותר היום הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי לצבא האמריקני יש מספיק תחמושת להמשך התקיפות והמלחמה באיראן במידת הצורך. "עבור כל החלאות הבוגדניות שמסרבות לדווח על המבצע הצבאי שלנו באיראן באופן מדוייק: יש לנו כמויות כמעט בלתי מוגבלות של תחמושת ברמה בינונית עד גבוהה, הרבה יותר ממה שנוכל אי פעם להשתמש במלחמה הזו, או בכל מלחמה אחרת (וזה מאד לא סביר!)" כתב. "בנוסף, אנחנו מייצרים תחמושת ברמה שלא נראתה מעולם".

"אנחנו אוגרים ונערכים לכל תרחיש אפשרי" הוסיף טראמפ. "אנחנו לוקחים את הנשק לעצמנו, לארה"ב, במקום למכון אותן לאחרים - אך המכירות לבנות הברית שלנו יתחילו שוב בקרוב".

בסיכום טראמפ טען כי "ממשל ביידן נתן לאוקראינה הרבה יותר תחמושת - מבלי לקבל תמורה - ממה שאנחנו השתמשנו בו במלחמה באיראן. מאות מיליארדי דולרים ניתנו לאוקראינה ולנאט"ו בחינם, כשאירופה הייתה מוכנה לשלם על זה כסף אם רק היו מבקשים זאת מהם. אנחנו נבקש מהם את הכסף הזה, אם כי באיחור מסויים!"