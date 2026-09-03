יריב לוין מודה: שופטי בג"ץ מתוסכלים מכך

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, הגיב היום (חמישי) להחלטת בג"ץ לפסול את חוק מח"ש, ברוב של שניים נגד אחד.
בדבריו מסר לוין: "החלטת בג״ץ היא הוכחה לתסכול שחשים קומץ שופטי בג״ץ, המנסים להיאחז בקרנות המזבח. לאחר שאיבדו את שליטתם בוועדה לבחירת שופטים ועל נציב התלונות על השופטים, מנסים שופטי המיעוט הפוליטי בעליון להגן על המוסד הכושל של מח״ש, בשיטת חבר מגן על חבר.
הבחירות הן על ההחלטה מי ימנה עשרה שופטי עליון בקדנציה הבאה, וישים סוף לשלטון קומץ שופטי השמאל בחיינו: אני כשר המשפטים בממשלה לאומית בראשות בנימין נתניהו, או שר משפטים בממשלת השמאל של גדי איזנקוט ויאיר גולן".
כזכור, מוקדם יותר היום, שופטי בג"ץ הוציאו צו ביניים, המקפיא את חוק מח"ש של שר המשפטים לוין.
ההחלטה התקבלה ברוב דעות של הנשיא יצחק עמית והשופטת דפנה ברק־ארז, נגד דעתו של המשנה לנשיא נעם סולברג.
הצו מונע למעשה את בחירת מנהל המחלקה, עבודת הוועדה לאיתורו, מינוי הממונה על התיאום של המחלקה וקביעת תקציב המחלקה. השופטים ציינו כי שקלו בין היתר את טענות העותרים והיועמ״שית בדבר ההשלכות המיידיות על פעילות מח״ש ובשל תקופת הבחירות.
האמת על יריב לוין: יריב לוין למד לצרוח בהיסטריה ולנפנף בידיו בטירוף מהכי טובים שיש: שרה לימדה אותו, יאיר תירגל אותו וגוטליב ורגב בחנו אותו. פרט לעובדה שהאינטיליגנט על ריטלין וציפרלקס מגיל 3. במילים פשוטות: יריב יותר לא יציב משורע השיכורה. בגלל זה הוא לא מתראיין. הוא לא בשליטה