יריב לוין מודה: שופטי בג"ץ מתוסכלים מכך

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, הגיב היום (חמישי) להחלטת בג"ץ לפסול את חוק מח"ש, ברוב של שניים נגד אחד.

בדבריו מסר לוין: "החלטת בג״ץ היא הוכחה לתסכול שחשים קומץ שופטי בג״ץ, המנסים להיאחז בקרנות המזבח. לאחר שאיבדו את שליטתם בוועדה לבחירת שופטים ועל נציב התלונות על השופטים, מנסים שופטי המיעוט הפוליטי בעליון להגן על המוסד הכושל של מח״ש, בשיטת חבר מגן על חבר.

הבחירות הן על ההחלטה מי ימנה עשרה שופטי עליון בקדנציה הבאה, וישים סוף לשלטון קומץ שופטי השמאל בחיינו: אני כשר המשפטים בממשלה לאומית בראשות בנימין נתניהו, או שר משפטים בממשלת השמאל של גדי איזנקוט ויאיר גולן".