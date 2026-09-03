בית”ר בצרות: הפועל ת”א עלתה ליתרון בבלומפילד

בית”ר ירושלים מתארחת הערב (חמישי) אצל הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, במשחק ההשלמה של המחזור הראשון בליגת העל. הצהובים-שחורים קיוו להתאושש מפתיחת העונה הקשה, אך כבר בדקה ה-17 נקלעו לפיגור, כאשר רועי אלקוקין העלה את הפועל תל אביב ליתרון 0:1.

המשחק יצא לדרך בשעה 20:30, כאשר שתי הקבוצות הגיעו אליו כשהן עדיין מחפשות את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגה. הפועל תל אביב פתחה את העונה עם תיקו 0:0 מול הפועל חיפה, בעוד בית”ר ירושלים ספגה במחזור הקודם הפסד 4:1 למכבי נתניה.

אלמוג כהן ושחקני בית”ר הגיעו לבלומפילד כשהם מודעים לחשיבות המשחק. עוד לפני שריקת הפתיחה אמרו במועדון הירושלמי: “אנחנו מבינים את המשמעות של המשחק, צריך להפסיק את הדיבורים ואת רעשי הרקע ולבוא לנצח את המשחק”.

מנגד, הפועל תל אביב הגיעה להתמודדות לאחר שלא הצליחה לכבוש במחזור הפתיחה. עמרי אלטמן נעדר בעקבות הרחקתו במשחק מול הפועל חיפה, בעוד אליניב ברדה פתח בחלק הקדמי עם עמנואל בואטנג, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין ודאגלס אווסו.

המפגש בבלומפילד הוא אחד המשחקים הבולטים של המחזור, והוא נערך לעיני קהל רב משני הצדדים. לפי הנתונים שפרסמה הפועל תל אביב לפני המשחק, מדובר במפגש הליגה ה-134 בין הקבוצות. ב-133 המפגשים הקודמים רשמה הפועל 55 ניצחונות, בית”ר ניצחה 42 פעמים ו-36 משחקים הסתיימו בתיקו.

בדקה ה-17 הגיעה המכה הראשונה מבחינת בית”ר: אלקוקין מצא את הרשת והעניק לאדומים יתרון מוקדם. הצהובים-שחורים נדרשים כעת לחזור למשחק ולנסות להימנע מהפסד ליגה שני ברציפות