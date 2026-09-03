מסתמן: אלו הח"כים מיש עתיד שיישארו עם לפיד

לאחר שמספר רב של חברי כנסת, עזבו בימים האחרונים את מפלגת 'יש עתיד'. מסתמן כי כך תיראה המפלגה לקראת הבחירות הקרובות.

במקום הראשון יאיר לפיד, במקום השני מירב בן ארי, במקום השלישי, מירב כהן, במקום הרביעי נאור שירי, במקום החמישי ולדימיר בליאק, במקום השישי, רם בן ברק ובמקום השביעי נועם תיבון.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, ח"כ קארין אלהרר הודיעה לחברי יש עתיד כי לא תתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, לאחר 14 שנים שבהן כיהנה מטעמה בכנסת ובממשלה. אלהרר הבהירה כי היא אינה עוזבת את יש עתיד וכי בכוונתה לקחת חלק בקמפיין הבחירות של המפלגה.

"לפני 14 שנים יאיר לפיד צירף אותי לרשימת המקימים של יש עתיד ופתח לי דלת לעולם הפוליטי המסעיר ועל כך אוקיר לו תמיד את תודתי". כתבה אלהרר.

אלהרר התייחסה לתפקידים שמילאה לאורך השנים, בהם שרת האנרגיה ויושבת ראש ועדות בכנסת, והוסיפה: "אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי ולאחר התייעצות עם משפחתי לעבור הלאה לאתגר חדש ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה".

עם זאת, היא הדגישה כי תישאר במפלגה. "אני נשארת ביש עתיד כי יש עתיד היא המפלגה והבית הפוליטי שלי ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות בו אתרום ואלחם איתכם", כתבה. את הודעתה חתמה: "לכו, תנו בראש וננצח את הבחירות הכי חשובות שיש ותביאו את התיקון".