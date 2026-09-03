צה"ל סיים לטהר את מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר

פעילות הכוחות ( צילום: דובר צה"ל )

הותר לפרסום: דובר צה"ל אישר כי כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, ופועל כעת לנטרל אותן. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים, כאשר חלק חוסלו וחלק נמלטו מהמרחב.