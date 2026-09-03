צה"ל סיים לטהר את מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר

הותר לפרסום: דובר צה"ל אישר כי כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, ופועל כעת לנטרל אותן. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים, כאשר חלק חוסלו וחלק נמלטו מהמרחב.
עם זאת, בצה"ל הבהירו כי "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים עודנה נמשכת. לאחר סיום הפעילות, צה"ל ייערך בהגנה מחודשת בהתאם להערכת המצב".
המחבלים שהיו בתשתיות הוציאו לפועל מתווי טרור נגד ישראל וכוחות צה"ל. בעקבות הפעילות בתוואים בשבועות האחרונים, נוטרלה היכולת לממש מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל מתוך התוואים.
בתשתיות התת-קרקעיות נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. בצה"ל אמרו כי "מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני".
"כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון, ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגדם" נמסר. "כל ניסיון פעולה של ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה. צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון".