עוד מכה לחרדים: בג"ץ מבטל את חוק המעצרים

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, קיבל היום (חמישי) פה אחד חמש עתירות (ובהן עתירת תנועת "ישראל חופשית") והורה על ביטולו של חוק המעצרים.

התיקון, שנחקק רק לפני כחודשיים, כלל הוראת שעה שנועדה להקפיא באופן גורף את כל הליכי האכיפה והמעצר כלפי חייבי גיוס מהציבור החרדי שאינם ממלאים אחר חובת ההתייצבות לפי החוק.

את חוות הדעת העיקרית כתב המשנה לנשיא, השופט נֹעם סולברג, וכל תשעת שופטי ההרכב הסכימו עמו כי בהליך החקיקה נפל פגם היורד לשורשו של עניין. נקבע כי הנוסח הסופי של התיקון חרג באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה - ובכך סתר את סעיף 85 לתקנון הכנסת. לפיכך, קבע בית המשפט כי המהלך שקול לחוק שלא עבר בקריאה ראשונה כלל, דבר המחייב את ביטולו.