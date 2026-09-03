אחרי שעזב את גנץ: ההחלטה המפתיעה של דדי שמחי

הטלטלה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות נמשכת, ורשת הגישושים והחיבורים רושמת עזיבה בולטת נוספת: לפי דיווח של שחר גליק, תא"ל (במיל') דדי שמחי נמצא בדרך לפרישה סופית ומוחלטת מהמירוץ הפוליטי.

המהלך מגיע בהמשך להתפתחויות שנרשמו מוקדם יותר היום, כאשר שמחי החליט שלא לרוץ ברשימת "כחול לבן" לצדו של היו"ר בני גנץ. השניים ניהלו במהלך השבועות האחרונים מגעים מתקדמים לריצה משותפת, במסגרתה שמחי אף הוזכר כמועמד לתפוס את המקום השני ברשימה.

כעת, במקום לפנות לאפשרויות פוליטיות אחרות או לבחון שיוכים מפלגתיים חלופיים, המגמה המסתמנת מצידו של נציב הכבאות וההצלה לשעבר היא יציאה מלאה מהזירה והתקפלות מוקדמת – עוד בטרם צעד את צעדיו הרשמיים הראשונים במערכת הפוליטית.