בן גביר בתגובה ראשונה להצטרפותה של טלי גוטליב

איתמר בן גביר ( ללא )

רגע אחרי שהליכוד הודיעו כי הגיעו להסכמות עם ח"כ טלי גוטליב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך כעת (חמישי) את חברת הכנסת על המעבר שלה לעוצמה יהודית.

"ברוכה הבאה חברת הכנסת טלי גוטליב" אמר בן גביר בסרטון שפרסם. "טלי, את מצטרפת למשפחה של לוחמים - משפחת עוצמה יהודית". "אנחנו יודעים וראינו שאת לוחמת אמיתית. לוחמת נגד העוולות. לוחמת למען הצדק. לוחמת נגד הדיפ-סטייט. לוחמת נגד זה שרדפו את ראש ממשלתינו היקר" הוסיף. "טלי, אנחנו גאים בך. מחבקים אותך. שמחים שאת באה - ברוכה הבאה!".

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כאמור, הליכוד הודיע כי סוכם עם טלי גוטליב שהיא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה- 26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. עם זאת, נאמר כי "במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה-26". הודעת המפלגה סיכמה כי "מאחלים לטלי בהצלחה".